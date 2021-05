Grêmio enfrenta Lanús, da Argentina, logo mais pela Conmebol

O Grêmio vai receber o argentino Lanús nesta quinta-feira (13), na Arena do Grêmio, às 19h15. Em caso de vitória do time brasileiro, independente do resultado de Aragua e La Equidad, o tricolor gaúcho praticamente assegura a classificação para as oitavas de final.

No grupo H, os gremistas estão com 100% de aproveitamento na competição, com 9 pontos conquistados. Já o adversário desta noite tem 6 pontos. O confronto reedita a final da Copa Libertadores de 2017, ano em que os gaúchos se sagraram tricampeões.

O time comandado pelo técnico Tiago Nunes vem embalado após eliminar o Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho, com vitória por 2 a 0, no último domingo (9). Além disso, na última rodada da Sul-Americana, na quinta (6) passada, o Grêmio aplicou a maior goleada da história em competições sul-americanas após vencer o venezuelano Aragua por 8 a 0.

Sem mudanças em relação ao duelo com o Juventude, Tiago Nunes deve começar com: Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Darlan e Ferreira; Diego Souza.