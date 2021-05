Sul-Americana: Bahia enfrenta Guabirá em busca de liderança de Grupo

Após conquistar a Copa do Nordeste no último sábado (8), o Bahia tem a chance de dar mais alegria à torcida na noite desta quinta-feira (13). O Tricolor de Aço enfrenta o Guabirá (Bolívia), a partir das 19h15 (horário de Brasília), no estádio Gilberto Parada, em Montero.

🇧🇴 Treino na Bolívia acontece em Santa Cruz de la Sierra, vizinha a Montero, palco da partida de amanhã pela Sul-Americana #BBMP pic.twitter.com/6GG0kDBfWQ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 12, 2021

Esta é a chance de a equipe brasileira assumir a liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana. Com 5 pontos conquistados em três jogos, a equipe baiana precisa de apenas uma vitória simples para passar o Independiente (Argentina). O Rey de Copas chegou a oito pontos após o empate com o Montevideo City Torque (Uruguai), mas tem saldo de gols menor que o time brasileiro.

O Guabirá é considerado o time mais fraco da chave, e perdeu as três partidas que disputou: sofreu 12 gols e marcou apenas um. Vem de duas goleadas na competição, sendo uma por 5 a 0 para o próprio Bahia, que jogou com os reservas.

Apesar da boa fase, o Bahia sabe que é hora de virar a página, jogar com seriedade nesta quinta-feira para alcançar um novo objetivo, como explica o lateral-esquerdo Matheus Bahia: “A Sul-Americana é uma competição que a gente quer muito, que a gente vai buscar muito. A Copa do Nordeste foi muito importante para dar confiança para o grupo. Foi bom, a gente comemorou, mas o trabalho continua. Vamos deixar a Copa do Nordeste de lado para dar ênfase à Copa Sul-Americana”.

O técnico Dado Cavalcanti terá um importante reforço para o jogo contra o Guabirá: Rossi, que não atuou nas três primeiras rodadas, pode ser escalado. O atacante recebeu cartão vermelho ao fazer gestos obscenos à arquibancada durante o confronto com o Defensa y Justicia (Argentina) pelas quartas de final da Sul-Americana de 2020, e a Conmebol decidiu suspendê-lo por três partidas. Rossi é o vice-artilheiro do Bahia na temporada, com cinco gols marcados, ao lado de Rodriguinho. O maior goleador do time é Gilberto, com nove.