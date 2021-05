Sul-Americana: Atlético-GO não sai do zero e tem liderança ameaçada

O Atlético-GO perdeu a chance de encaminhar a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (12), o Dragão enfrentou o Palestino (Chile) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela quarta rodada da competição, e não saiu do zero.

Apesar de seguir em primeiro lugar no Grupo F, com oito pontos, o time goiano tem a ponta ameaçada pelo Libertad (Paraguai), que enfrenta o Newell's Old Boys (Argentina) na quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nicolás Leoz, na capital paraguaia Assunção. Os brasileiros serão ultrapassados se o Libertad sair vitorioso. Apenas o líder da chave avança de fase na Sul-Americana.

O primeiro tempo foi de imposição ofensiva do Atlético, especialmente dos 20 aos 30 minutos, mas faltou pontaria. Na melhor oportunidade, aos 24 minutos, Janderson acertou a trave direita em batida de falta. O atacante assustou de novo aos 37, em chute na rede do lado de fora.

No início da etapa final, o volante William Maranhão levou dois cartões amarelos em quatro minutos após uma sequência de faltas e foi expulso. A vantagem numérica dos chilenos só durou até os 30 minutos, quando o lateral Cristian Súarez também foi colocado para fora. O Dragão pressionou atrás da vitória nos 15 minutos finais, mas as tentativas de Janderson e do volante Marlon Freitas foram rebatidas pelo goleiro Christopher Toselli, que garantiu o empate em Goiânia.

O próximo compromisso atleticano pela Sul-Americana é contra o Libertad na próxima quarta-feira (19), às 19h15, em Goiânia.