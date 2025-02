Casos de gripe nos EUA chegam ao maior nível em 15 anos, diz CDC

A taxa que registra a infecção por gripe nos Estados Unidos está em seu nível mais alto em pelo menos 15 anos e ainda apresenta tendência de crescimento, informou nesta sexta-feira (7) o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país.

Até o momento, a temporada registrou pelo menos 24 milhões de casos, 310 mil hospitalizações e 13 mil mortes pela gripe, segundo o CDC. A agência informou em seu relatório semanal de monitoramento da gripe que a atividade sazonal do influenza continua subindo em todo o país.

Segundo o relatório, 7,8% das visitas de pacientes a ambulatórios na semana que terminou em 1º de fevereiro foram relacionadas à gripe. O número cresceu de forma constante nas últimas duas semanas de 5,8% para 7%, na semana encerrada em 25 de janeiro, e agora está em 7,8%.

O número de idas à emergência diagnosticadas como gripe na semana encerrada em 1º de fevereiro foi de 8%, contra 1% de pacientes de covid-19 e 0,5% com o vírus sincicial respiratório.

O número de surtos do norovírus nos EUA também foi maior do que o normal para o inverno norte-americano, mostraram dados do CDC.

Um porta-voz do órgão não foi imediatamente encontrado para comentários.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.