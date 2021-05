Cuiabá x Juventude abre a Série A do Campeonato Brasileiro 2021

A bola começa a rolar neste sábado (29) pela Série A do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. O Cuiabá, único estreante na elite do futebol nacional este ano, encara a Chapecoense, atual campeã da Série B. A competição reunirá 20 clubes. A primeira rodada hoje (29) terá ainda o duelo entre Bahia e Santos, em Salvador, às 20h, e o embate entre São Paulo e Fluminense, às 21h, no Morumbi, com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional.

1/38 🇧🇷 Vocês já sabem quais são os meus dez primeiros jogos? Se não sabia, já sabe a partir de agora! Vem de #BR01, vem legal, vem que vem! pic.twitter.com/W0SkTWwZS1 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 28, 2021

A novidade deste ano no Brasileirão está fora dos gramados. Cada time só terá permissão de trocar de treinador apenas duas vezes ao ano. A nova regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também vale para os técnicos, que só poderão trabalhar, no máximo, em dois clubes durante a temporada. O objetivo da entidade é evitar a tradicional dança das cadeiras de treinadores, que ocorria nas edições anteriores da competição. Essa regra também vale para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em relação aos pontos corridos, nada mudou: ao fim da 38ª rodada, o campeão será aquele que somar mais pontos. Esse sistema, de pontos corridos, costuma receber críticas por não gerar disputas emocionantes, pela ausência de uma fase mata-mata. Mas, nos últimos anos, a apreensão de alguns clubes durou até as últimas rodadas do Brasileirão, fosse na briga pelo título, na disputa pela vaga na Libertadores, ou na tentativa de fugir da zona do rebaixamento. Prova disso foi o bicampeonato do Flamengo na edição do ano passado, que só foi decidida nos últimos minutos da última rodada, após uma disputa ponto a ponto com o Internacional.

Até dezembro, serão 380 partidas, mais de 500 horas de bola em jogo e muita emoção nos gramados do país.