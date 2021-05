Daniel Dias é anunciado como novo integrante da Academia Laureus

O campeão paralímpico Daniel Dias foi anunciado nesta terça-feira (4) como novo membro da Academia Laureus, formada por ídolos do esporte que atuam na promoção de ações da entidade junto aos jovens e que votam na eleição dos melhores do ano no prêmio Laureus. O nadador assume o posto após a Paralimpíada de Tóquio (Japão), quando se aposenta das piscinas.

“Tive a sorte de conquistar três prêmios Laureus na minha carreira e posso dizer que são uma honra para qualquer atleta. Estou bastante ansioso para ajudar os jovens no futuro e fazer o meu melhor para mudar o mundo”, comemorou Daniel em nota à imprensa.

Dono de 24 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, o nadador foi eleito personalidade paralímpica do ano pelo Laureus em 2009, 2012 e 2016. Ele será o terceiro brasileiro no grupo, ao lado do ex-jogador de futebol Cafu e do ex-piloto Emerson Fittipaldi.

Além de Daniel, também foram incluídos na academia a norte-americana Lindsay Vonn, maior nome do esqui alpino em todos os tempos, a britânica Jessica Ennis-Hill, campeã olímpica em 2012 e tri mundial no heptatlo, e a malaia Nicol David, líder do ranking mundial de squash por 108 semanas. O grupo reúne, agora, 71 nomes.

“Estamos muito satisfeitos por ter quatro novos membros ilustres na família Laureus. Tive uma longa conversa com eles e mal podem esperar para começar a nos ajudar a alcançar nosso propósito de apoiar o trabalho da Fundação Laureus, que usa o poder do esporte para melhorar a vida dos jovens e nos ajudar a cumprir as palavras visionárias do nosso primeiro patrono, Nelson Mandela. O esporte tem o poder de mudar o mundo”, afirmou o presidente da academia e ídolo do rugby neozelandês, Sean Fitzpatrick.