Desfalcados, Brasiliense e Real Ariquemes decidem futuro na Série D

O primeiro dos quatro classificados da fase preliminar à etapa de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro será conhecido na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). A partir das 15h (horário de Brasília) deste domingo (30), Brasiliense-DF e Real Ariquemes-RO duelam, com transmissão ao vivo da TV Brasil, pelo segundo jogo do confronto eliminatório.

O Jacaré chega em vantagem por ter ganhado a partida de ida, na última quarta-feira (26), por 2 a 0 no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO), com gols do atacante Bruno Nunes, de pênalti, e do meia Luquinhas. Os brasilienses se classificam até se perderem por um gol de diferença. Os rondonienses têm de vencer por três gols ou mais de saldo para passarem de fase no tempo normal. Caso o triunfo dos visitantes seja por dois gols e iguale o placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis. O clube classificado vai para o Grupo 5, ao lado de Aparecidense-GO, Gama-DF, Goianésia-GO, Jaraguá-GO, Nova Mutum-MT, Porto Velho-RO e União Rondonópolis-MT.

Pensando no compromisso de quarta-feira (2), quando visita o Grêmio, às 16h30, em Porto Alegre, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Brasiliense, Vilson Tadei, poupou seis titulares habituais da lista de relacionados: o lateral Diogo, o zagueiro Keynan, o volante Lídio, os meias Luquinhas e Peninha e o atacante Zé Love. Deles, apenas o último, que estava em tratamento, não foi a campo na ida. A expectativa é que o treinador escale uma formação alternativa no domingo.

No Real Ariquemes, o técnico Odilon Júnior tem pelo menos dez desfalques para o jogo que decide o futuro do time na Série D. São três atletas infectados pelo novo coronavírus (covid-19), cujos nomes não foram revelados, e outros sete por lesão. A baixa mais recente é o meia Daday, que se contundiu no jogo de ida. Assim como na partida em casa, o Furacão do Vale do Jamari terá a maior parte dos jogadores do meio para frente e no banco de reservas oriundos do elenco sub-20.

Mais Série D

Os demais três classificados à fase de grupos também serão definidos neste domingo. Às 16h, o Picos-PI recebe o Tocantinópolis no estádio Helvídio Nunes, em Picos (PI). Os visitantes ganharam o jogo de ida por 2 a 0 e podem até perder por um gol de diferença. Os piauienses têm que vencer por três gols ou mais para avançarem. Caso os anfitriões igualem o placar agregado, a decisão será nas penalidades. Quem passar, entra no Grupo 2, ao lado de 4 de Julho-PI, Guarany de Sobral-CE, Imperatriz-MA, Moto Club-MA, Palmas-TO e Paragominas-PA.

Às 17h, no estádio Canarinho, em Boa Vista, o GAS (Grêmio Atlético Sampaio-RR) encara o Santana-AP. Os roraimenses levaram a melhor em Macapá, na última quarta, por 2 a 1 e têm a vantagem do empate. Os amapaenses precisam ganhar por dois gols ou mais. Caso a vitória dos visitantes seja por um gol, a vaga será definida nos pênaltis. O classificado vai para o Grupo 1, com Ypiranga-AP, Fast Clube-AM, Penarol-AM, Castanhal-PA, Galvez-AC, São Raimundo-RR e Atlético-AC.

Já às 18h, o Rio Branco-ES encara a Aquidauanense-MS no Kleber Andrade, em Cariacica (ES), com vantagem significativa, já que venceu no interior sul-mato-grossense por 4 a 1, na ida. O Capa Preta se classifica até se perder por dois gols de diferença. O Azulão da Princesa precisa golear por quatro ou mais gols de saldo para avançar. A decisão será nos pênaltis se o clube de Aquidauana (MS) igualar o placar agregado. Quem seguir, ingressa no Grupo 6, com Águia Negra-MS, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Ferroviária-SP, Patrocinense-MG, Rio Branco de Venda Nova-ES e Uberlândia-MG.