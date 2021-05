Operário-PR surpreende Vasco e vence em São Januário pela Série B

Na estreia de Operário-PR e Vasco na edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro, melhor para o time paranaense. Neste sábado (29), o Fantasma venceu o Cruzmaltino por 2 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da competição.

Os visitantes saíram na frente logo aos sete minutos. O meia Felipe Garcia roubou a bola do lateral Zeca pela esquerda e acionou o atacante Ricardo Bueno, que tocou para Leandrinho. O meia recebeu na entrada da área e bateu cruzado para abrir o placar. O segundo quase saiu aos nove, em nova bobeada da defesa vascaína. O atacante Jean Carlo teve a chance frente a frente com Vanderlei, mas o goleiro salvou.

O meia Tomas Bastos, em arremate de fora da área, obrigou Vanderlei a outra boa defesa, no ângulo, aos 21 minutos. Aos 31 e aos 39 minutos, Jean Carlos pecou na pontaria e desperdiçou duas oportunidades para aumentar a vantagem. Aos 42, aproveitando novo erro na saída de bola do Vasco, o Operário, enfim, marcou o segundo, com Ricardo Bueno tocando por cima de Vanderlei, na saída do camisa 1.

O prejuízo vascaíno quase aumentou aos quatro minutos do segundo tempo, em chute do volante Rafael Chorão, da intermediária, que parou na trave. A primeira boa chance dos anfitriões só apareceu aos dez minutos, em batida do meia Gabriel Pec, da entrada da área, espalmada pelo goleiro Simão. O duelo perdeu intensidade, mas o Operário ainda carimbou o poste mais uma vez aos 42 minutos, em arremate do atacante Rodrigo Pimpão.

As equipes voltam a campo na quarta-feira (2), mas por torneios diferentes. O Operário recebe o Guarani no Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Série B. O duelo será na capital paranaense devido à troca do gramado do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (SP), casa do Fantasma. O Vasco encara o Boavista no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, distrito de Saquarema (RJ), às 21h30, no jogo de ida do confronto pela terceira fase da Copa do Brasil.

Mais Série B

A temporada 2021 da segunda divisão nacional teve início na sexta-feira (28). No Brinco de Ouro, em Campinas (SP), Guarani e Vitória empataram por 1 a 1, na partida que registrou o primeiro gol da competição: um petardo do meia rubro-negro Soares, de fora da área, aos oito minutos do primeiro tempo. O empate bugrino saiu aos 28 minutos, em chute cruzado do lateral-esquerdo Bidu.

O próximo rival do Guarani será o Operário, na terça. O Vitória, por sua vez, terá o Náutico pela frente no próximo dia 7, às 20h, no Barradão, em Salvador. O Timbu, aliás, também foi a campo na sexta e estreou com vitória: 1 a 0 sobre o CSA, nos Aflitos, em Recife, com gol do meia Jean Carlos, aos 25 minutos da etapa inicial. O Azulão tem novo compromisso no sábado que vem (5), às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, no Rei Pelé, em Maceió.

O empate por 1 a 1 entre Vila Nova e Botafogo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, encerrou a rodada de sexta pela Série B. Mesmo com um jogador a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo (o volante Deivid foi expulso ao receber o segundo amarelo), os goianos abriram o marcador aos sete minutos da etapa final, com o lateral Willian Formiga. Seis minutos depois, o atacante Rafael Navarro deixou tudo igual para o Glorioso, que pressionou atrás da virada, sem sucesso.

O Botafogo só volta a jogar pela Série B no sábado que vem, às 21h, contra o Coritiba, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto o Vila Nova visita o Avaí no próximo dia 6, na Ressacada, em Florianópolis, às 20h30. Antes, o Tigre tem compromisso na Copa do Brasil. Nesta terça, às 16h30, os goianos enfrentam o Bahia, no jogo de ida pela terceira fase.