Basquete 3x3: Brasil vence Mongólia e segue em busca da vaga olímpica

Nesta sexta-feira (28), no Pré-Olímpico de Basquete 3x3, em Graz, na Áustria, o Brasil conseguiu se classificar para a próxima fase do torneio. Apesar de ter perdido o primeiro jogo do dia, contra a Polônia por 13 a 12, a equipe comandada pelo técnico Douglas Lorite passou pela Mongólia por 18 a 10.

Contra os europeus, o quarteto brasileiro, formado por Jonatas Mello, André Ferros, Jefferson Socas e Fabrício Veríssimo, dominou a partida e chegou a abrir três pontos de vantagem. Mas, nos segundos finais, o craque polonês Michael Hicks apareceu e decidiu o jogo com uma cesta de longe, que valeu dois pontos, e uma bandeja no final da partida para fechar o placar em 13 a 12.

Na última partida da fase classificatória, contra a Mongólia, o cestinha verde e amarelo foi Fabrício Veríssimo, com seis pontos. André Ferros fez cinco e Jonatas Mello converteu quatro. Dessa forma, o Brasil conseguiu uma boa vitória por 18 a 10.

Na quarta-feira (26), a seleção brasileira já havia vencido a Tuquia por 21 a 6 e a República Tcheca por 21 a 14. Com esses resultados, a equipe está nas quartas de final. Nessa fase, o Brasil pega a França no domingo (30) às 11h45 (horário de Brasília). O Canal Olímpico do Brasil transmite a partida ao vivo. O Pré-Olímpico dará vaga nos Jogos de Tóquio para os três primeiros colocados da competição.