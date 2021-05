Eliminatórias: Tite convoca seleção para enfrentar Equador e Paraguai

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (14) os convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra o Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-americana da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Entre as novidades, está o zagueiro Lucas Veríssimo, atualmente no Benfica, de Portugal. A primeira partida será disputada no dia 4 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e em seguida, os brasileiros vão visitar os paraguaios, na capital Assunção, em 8 de junho. Serão os dois últimos confrontos da seleção antes da Copa América, programada para o período de 13 a 20 de julho.

Na relação de Tite estão somente três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Gabigol e Everton Ribeiro, do Flamengo, e Daniel Alves, do São Paulo. A seleção lidera as Elimiantórias Sul- Americanas, está com 100% de aproveitamento: venceu Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai, mas não joga desde o final de novembro do ano passado, em razão da pandemia do novo coronavírus. Sobe o longo intervalo desde a última partida, Tite disse que o desafio é repetir as boas atuações do grupo.

"O momento é de dificuldades das seleções e, mais ainda, de procurar ter contato humano com os altetas e repetir o desempenho, especificamente [o demonstrado] contra o Uruguai. E esse passao vai ser um desafio: primeiro o da retomada de um padrão igual, de encontrar atletas que estão nessas condições melhores que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado e seguir bem na classificação", afirmou o treinador.

Convocados

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Laterais

Dani Alves - São Paulo

Danilo - Juventus (ITA)

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo - Benfica (PT)

Marquinhos - PSG (FRA)

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Meio-campistas

Lucas Pauetá -

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Fred - Manchester United (ING)

Atacantes

Neymar Jr - PSG (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Barbosa (Gabigol) - Flamento