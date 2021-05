Espanha vai permitir volta de torcida aos estádios em algumas regiões

Os clubes de futebol espanhóis receberam luz verde nesta quarta-feira (12) para que os torcedores voltem aos jogos nas duas rodadas finais desta temporada em regiões com baixos níveis de infecções por covid-19.

O ministro do Esporte, José Manuel Uribes, anunciou que um máximo de cinco mil espectadores poderão assistir aos jogos em regiões com menos de 50 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, o que significa que as regiões de Valência e Galiza poderão receber os torcedores de volta.

"A escolha dos espectadores será uma decisão dos clubes: uma loteria, um sistema de recompensa aos mais antigos", disse Uribes. "Este é um primeiro passo com vista a muitos mais - o segredo para nós era começar de novo."

A ministra da Saúde, Carolina Darias, acrescentou que outras equipes podem receber torcedores se a taxa de infecção de sua região cair para menos de 50 por 100 mil habitantes.