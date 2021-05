Final do Cariocão 2021 começa neste sábado com o clássico Fla x Flu

O clássico Fla x Flu vai definir quem será o campeão deste ano do Campeonato Carioca. As duas equipes se enfrentam neste sábado (15), no Maracanã, às 21h05 (horário de Brasília), no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 20h30, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

Tricolores e rubro-negros são os maiores vencedores do Estadual. Ao todo, o Flamengo soma 36 canecos na sala de troféus do clube, contra 31 do Fluminense. Além da tradição, as finais com os dois times mostram equilíbrio. Nas dez vezes em que tiveram frente a frente na decisão do Cariocão, cada time venceu cinco vezes.

Confira os relacionados para a partida contra o Fluminense pelo @Cariocao. #CRF pic.twitter.com/ncCzb7fK6G — Flamengo (@Flamengo) May 14, 2021

O campeão será conhecido apenas semana que vem, no próximo sábado (22), quando ocorrerá o segundo e último jogo da final. Quem somar mais gols no placar agregado levanta a taça de 2021. Em caso de empate, o título do Carioca será disputado nas penalidades.

Nesta temporada, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara com o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados. O time somou 23 pontos em 11 jogos disputados: venceu sete, empatou duas vezes, e perdeu outras duas. Depois, nas semifinais, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni superou o Madureira em partidas de ida e volta (3 a 0 e 4 a 1).

Do outro lado, o Tricolor terminou a Taça Guanabara na vice-liderança, com 22 pontos e a seguinte campanha: sete vitórias, um empate e e três derrotas. Para assegurar vaga na final, o time do técnico Roger Machado encarou a Portuguesa nas semifinais: no primeiro jogo empatou em 1 a 1, e no duelo da volta garantiu a classificação ao vencer a Lusa por 3 a 1.

Histórico

O Flamengo busca o tricampeonato, já que faturou o título em 2019 e 2020. Se o Rubro-Negro se sagrar campeão este ano de novo, será o sexto tri do clube na história do Campeonato Carioca (1942/1943/1944, 1953/1954/1955, 1978/1979, 1999/2000/2021 e 2007/2008/2009). Em 1979, houve dois Estaduais, e em ambos o time de Zico e companhia levantaram o troféu.

Já o Fluminense, apesar da força que tem no futebol do estado, vive um jejum de oito anos sem títulos estaduais. O último foi conquistado em 2012. Na ocasião, o Flu foi campeão após duas vitórias diante do Botafogo.