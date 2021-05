Flamengo goleia Volta Redonda e se classifica para a final do Carioca

O Flamengo não teve dificuldades para golear o Volta Redonda por 4 a 1, na noite deste sábado (08), no Maracanã, e garantir a classificação para a final do Campeonato Carioca. Mesmo com a decisão de Rogério Ceni de poupar alguns titulares, o Rubro-Negro se impôs em campo e não deu chances para o Voltaço.

PARTIU FINAL! Flamengo goleia Volta Redonda por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Michael, Gabi (2) e Vitinho, e avança para finalíssima do Cariocão! MENGOOOOOOOOOOOOO! #VamosFlamengo pic.twitter.com/F0RHevfQuf — Flamengo (@Flamengo) May 9, 2021

A partida começou com polêmica. Logo com um minuto, o Volta Redonda teve uma falta perigosa. Luiz Paulo jogou na área e Bruno Barra desviou de cabeça. A bola sobrou para Alef Manga, que passou para João Carlos fazer o gol. O VAR entrou em ação e, depois de quase três minutos, anulou a jogada, assinalando impedimento de Alef Manga.

Em sua primeira finalização, aos 11 minutos, o Flamengo abriu o placar. Gabigol dominou a bola no meio de campo e lançou Michael. O camisa 19 entrou na área do Volta Redonda e bateu com categoria, na saída do goleiro Andrey, para deixar o Rubro-Negro na frente.

Não demorou muito para o Fla chegar ao segundo. Aos 20 minutos, Pedro ganhou disputa com Heitor e tocou para Gabigol. O camisa 9 dominou, cortou o defensor e colocou no canto direito do goleiro.

O Flamengo só não chegou ao terceiro logo depois porque Pedro perdeu um gol incrível. Aos 32 minutos, Matheuzinho recebeu na direita e cruzou. Pedro apareceu sozinho dentro da pequena área, mas finalizou desequilibrado, jogando no travessão. No rebote, Gabigol acabou sendo desarmado.

O Volta Redonda parecia perdido em campo e Michael teve chance de marcar seu segundo gol, mas ele jogou para fora a chance após bom passe de Gabigol. O Voltaço respondeu aos 40 minutos, com Alef Manga batendo cruzado e obrigando Gabriel Batista a fazer grande defesa.

Se o Voltaço não conseguiu marcar, Gabigol não perdoou. Aos 42 minutos, ele tabelou com Matheuzinho, entrou na área adversária e encheu o pé. O goleiro Andrey falhou e a bola morreu no fundo da rede: 3 a 0.

O Flamengo começou o segundo tempo como terminou o primeiro: fazendo gols. Logo aos três minutos, Ramon lançou para Vitinho, que ganhou do zagueiro, fez o corte, e chutou firme para assinalar o quarto do Rubro-Negro.

Com o Volta Redonda completamente atordoado em campo, o Flamengo não tinha dificuldade para criar oportunidades. Aos 22 minutos, Matheuzinho recebeu pela direita e cruzou para Pedro. O atacante tocou por cima. No ataque seguinte, Gabigol serviu João Gomes, mas o chute do camisa 35 parou nas mãos de Andrey.

No fim, o Volta Redonda conseguiu seu gol de honra. Boa jogada pela direita que terminou com o chute de Hiroshi, só que João Gomes apareceu no meio do caminho e, com o braço, “defendeu” a finalização. Penalidade máxima cobrada com perfeição por João Carlos para dar números finais à partida.

O Flamengo agora aguarda o adversário da final, que sairá do confronto deste domingo (08) entre Fluminense e Portuguesa, às 16h, no Maracanã. No confronto de ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Novo empate garante o Tricolor na final. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.