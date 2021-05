Flamengo derrota Fluminense por 3 a 1 e conquista o Carioca

Com dois gols de Gabriel Barbosa e João Gomes, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, na noite deste sábado (22) no estádio do Maracanã, e conquistou o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro garantiu o título porque, na primeira partida da decisão, realizada no último final de semana, empatou em 1 a 1 com o Tricolor.

Com a conquista desta noite, o Flamengo alcança o seu 37º título Estadual, além de garantir seu sexto tricampeonato Carioca.

FIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACANÃ. COM GOLS DE GABIGOL (2) E JOÃO GOMES, O MENGÃO VENCE O FLUMINENSE POR 3 A 1 E CONQUISTA O CAMPEONATO CARIOCA. É HEXA TRICAMPEÃOOOOOOOO! MENGOOOOOOOOOOOOOO! #CRF #VamosFlamengo #HexaTricampeão pic.twitter.com/USNWlfmTer — Flamengo (@Flamengo) May 23, 2021

Vantagem do Flamengo

O Fluminense começou com uma postura um pouco diferente da vista em outras partidas, adiantando as linhas para tentar pressionar a saída de bola do Flamengo. Aos 9 minutos, Danilo Barcelos levantou a bola na área do Rubro-Negro, o zagueiro Willian Arão cortou, mas a bola tocou em sua mão. Os jogadores tricolores pediram pênalti, mas o árbitro nada marcou por considerar que o toque foi involuntário.

Com o passar do tempo, o time da Gávea começou a tomar o controle do jogo na base do toque de bola e as oportunidades começaram a aparecer. A primeira veio aos 13 minutos, em chute cruzado de Gabriel Barbosa, que foi defendida pelo goleiro Marcos Felipe. Seis minutos depois, o Flamengo teve nova oportunidade em finalização de Gabriel, após passe de Bruno Henrique.

Aos 41 minutos Gabriel Barbosa lançou o uruguaio Arrascaeta, que, dentro da área, tocou na bola e foi derrubado por Marcos Felipe. Pênalti para o Flamengo. O camisa 9 foi para a cobrança e deslocou o goleiro tricolor para abrir o marcador aos 43.

Três minutos depois Gabriel Barbosa ampliou o placar em chute cruzado após receber passe na ponta esquerda de Filipe Luís. O Flamengo terminou o primeiro tempo com vantagem de 2 a 0.

Fluminense desconta

Logo aos 3 minutos da etapa final aconteceu outro lance polêmico. Fred lançou Caio Paulista na área. O atacante tricolor caiu após disputa de bola com Rodrigo Caio. A partida seguiu, mas dois minutos depois o VAR (árbitro de vídeo) pediu a revisão do lance. Após consultar o monitor, o juiz marcou pênalti por infração do zagueiro flamenguista. O atacante Fred foi para a cobrança e descontou para o Fluminense.

Aos 8 minutos o Flamengo ficou muito perto do terceiro, quando o uruguaio Arrascaeta cobrou falta muito perigosa, que obrigou Marcos Felipe a fazer grande defesa. Sete minutos depois quem colocou o arqueiro tricolor para trabalhar foi Filipe Luís, em finalização forte de dentro da área.

O Fluminense partiu de forma atabalhoada para o ataque, em busca do empate. Mas, ao subir para o ataque, deu espaços na defesa, e permitiu que o time comandado pelo técnico Rogério Ceni passasse a contra-atacar com mais perigo.

E, em um desses lances, aos 41 minutos, Pedro puxou contra-ataque pelo meio, tabelou com Vitinho e chutou para defesa parcial do goleiro Marcos Felipe. O meio-campista João Gomes, que havia acabado de entrar, aproveitou então para chutar e decretar a vitória final.

Próximos compromissos

Após a derrota na final do Carioca, o Fluminense tem uma parada difícil contra o River Plate (Argentina) na Libertadores na próxima terça-feira (25). O jogo vale vaga nas oitavas de final. Já o Rubro-Negro, já classificado na competição continental, tem um compromisso mais tranquilo contra o Vélez Sarsfield (Argentina) na quinta-feira (27).