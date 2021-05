Flamengo e Volta Redonda decidem quem vai para a final do Cariocão

Flamengo e Volta Redonda decidem neste (8) à noite, no Maracanã, quem será o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Como venceu o primeiro jogo da semifinal por 3 a 0 e fez melhor campanha do que o Tricolor de Aço na Taça Guanabara, o Rubro-Negro só perde a vaga se for goleado por quatro gols de diferença. Mais do que nunca, o Voltaço vai precisar do atacante Alef Manga, que pode estar dando adeus à equipe do Sul-Fluminense. A Rádio Nacional acompanha todos os detalhes da partida, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Ouça Flamengo x Volta Redonda, a partir das 20h30 (horário de Brasília), clique abaixo.

Com vários jogadores no Departamento Médico (o goleiro Diego Alves, o meia Gerson, o lateral Renê e o zagueiro Rodrigo Caio) e atento ao confronto contra o Unión La Calera (Chile) em Santiago, na próxima ça (11) pela Libertadores, o técnico Rogério Ceni deve escalar o chamado time alternativo. Nomes como Vitinho, Michael e Pedro devem estar em campo para carimbar o passaporte do Fla à decisão que pode levar ao hexa-tri da história do clube no Campeonato Estadual do Rio.

Já o Volta Redonda não tem alternativa senão ir ao ataque e tentar reverter a elástica desvantagem. O time comandado pelo treinador Neto Colucci ainda não jogou a toalha e confia no artilheiro do Cariocão, Alef Manga, com 9 gols. A boa fase do jogador despertou o interesse de vários clubes do país das Séries A e B e dificilmente ele deve continuar defendendo o uniforme Auri-Negro no restante da temporada.

“No futebol, tudo é possível. Agora, tirar tamanha diferença trata-se de uma missão bem difícil, quase impossível para o Volta Redonda, que vai necessariamente expor a defesa para buscar a classificação e propiciar o contra-ataque ao Fla”, afirma o comentarista Mário Silva, que vai estar ao lado do locutor André Luíz Mendes na transmissão da partida de pela Rádio Nacional.