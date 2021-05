Grêmio empata com o Inter e conquista tetracampeonato do Gauchão

O Grêmio empatou neste domingo (23) com o Internacional por 1 a 1 e conquistou o tetracampeonato Gaúcho. O GreNal 432 foi disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O placar agregado da final terminou 3 a 2 para os tricolores, já que o confronto de ida tivemos a vitória dos gremistas por 2 a 1.

É CAMPEÃO! É TETRA! A TAÇA FICA ONDE ELA ESTÁ HÁ 4 ANOS! 🇪🇪 #Tetr4 pic.twitter.com/AeASAZpIXm — Grêmio FBPA (@Gremio) May 23, 2021

Apesar da conquista, o Inter segue como o maior campeão do Rio Grande do Sul, com 45 títulos. O Grêmio vem na sequência, somando 40 taças.

O início do jogo foi marcado pelas duas equipes se estudando, dando impressão de uma certa lentidão. O confronto esquentou apenas aos 38 minutos, mas não por causa de chance de gol ou bela jogada, mas sim devido as expulsões do lateral-direito Rafinha, do Tricolor, e do atacante Yuri Alberto, do colorado, após se desentenderem no gramado.

Na sequência, o Inter incomodou em um chute do lateral-direito Rodinei aos 45, que provocou defesa do goleiro gremista Brenno. Mas foi o time comandando pelo técnico Tiago Nunes que abriu o placar nos acréscimos, aos 51, em chute rasteiro do atacante Ferreira no canto esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, que se esticou, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse.

No segundo tempo, o Inter buscou ser mais agressivo, enquanto o Grêmio optou pelo contra-ataque. Após muita luta, os colorados empataram em cabeçada de Rodrigo Dourado, aproveitando cruzamento preciso de Moisés aos 21.

Em seguida, o Inter partiu para cima, mas foi o Grêmio que conseguiu mais espaços no contragolpe. O lateral-direito Vanderson acertou a trave aos 36 e Ferreira, aos 38, saiu cara a cara com Marcelo Lomba, que efetuou a defesa. O atacante Ricardinho ainda perdeu sozinho, na grande área, chutando para fora aos 47. Final de jogo: Grêmio 1, Internacional 1.