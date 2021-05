Grêmio vira sobre Internacional e fica a um empate do tetra gaúcho

O Grêmio está a 90 minutos de um tetracampeonato gaúcho que não vem desde 1989. Neste domingo (16), o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O resultado dá à equipe do técnico Tiago Nunes a vantagem do empate no jogo de volta, que será no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), na Arena.

Ao Colorado, só o triunfo por dois gols de diferença interessa para voltar a levantar a taça do Estadual após cinco anos. Caso o time do técnico Miguel Ángel Ramirez ganhe por um gol de saldo na casa do rival, a decisão do título será nos pênaltis.

O Inter teve mais controle das ações no primeiro tempo e transformou a superioridade em gol aos 26 minutos. O zagueiro Victor Cuesta lançou Edenilson às costas da defesa. O meia tocou na saída do goleiro Brenno e o atacante Thiago Galhardo completou para as redes. O Tricolor teve como melhor oportunidade uma finalização do volante Matheus Henrique dentro da área, já nos acréscimos, defendida pelo goleiro Marcelo Lomba.

O time gremista voltou do intervalo melhor. Aos quatro minutos, o lateral Moisés evitou em cima da linha que uma bola desviada na zaga enganasse Lomba e entrasse no gol. Aos 12, o volante Lucas Silva cobrou falta pela esquerda e o atacante Diego Souza subiu para empatar de cabeça.

O duelo perdeu intensidade, mas não a tensão. Brilharam, então, os garotos do Grêmio. Aos 32 minutos, Brenno, 22 anos, salvou com os pés o chute do meia Caio Vidal, na entrada da pequena área. Dez minutos depois, o volante Darlan (23 anos) achou Léo Pereira (20 anos) na direita. Ele cruzou e o também atacante Ricardinho (20 anos), de cabeça, virou o placar. Nos acréscimos, o atacante Marcos Guilherme teve a chance do empate quase em cima da linha, mas acertou a trave.

Antes da final gaúcha, colorados e gremistas se concentram nos compromissos pelas respectivas competições continentais. Na quinta-feira (20), às 21h, o Inter visita o Olímpia (Paraguai) no estádio Manuel Ferreira, na capital paraguaia Assunção, pelo Grupo B da Libertadores. No mesmo dia, às 21h30, o Grêmio enfrenta o Aragua (Venezuela) no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, na capital Caracas, pelo Grupo H da Copa Sul-Americana.