Leclerc bate, mas conquista pole position em Mônaco

Charles Leclerc, da Ferrari, sofreu uma batida mas ainda assim conquistou em casa a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco neste sábado (22), com os rivais incapazes de superar seu tempo depois que bandeiras vermelhas interromperam a qualificação para a emblemática corrida da Fórmula 1.

O piloto de 23 anos colidiu com as barreiras faltando 18 segundos para o final da sessão e enfrenta uma espera ansiosa para ver se o carro danificado pode ser consertado sem incorrer em penalidades do grid.

"Com a colisão, não sei por onde vou começar amanhã", disse Leclerc.

"Não estou me sentindo bem agora, estou apenas esperando que os mecânicos abram a caixa de câmbio."

O candidato ao título da Red Bull, Max Verstappen, foi um dos que teve que abortar suas voltas finais, mas o piloto holandês pode herdar a pole se a Ferrari precisar de uma nova caixa de câmbio, provocando uma queda no grid.

"Estava tudo indo muito bem e a bandeira vermelha arruinou a chance de pole", disse Verstappen.

O líder do campeonato mundial da Mercedes, Lewis Hamilton, que lidera Verstappen por 14 pontos após quatro corridas mas teve dificuldades durante a sessão, qualificou-se em um distante sétimo lugar.

"É uma pena terminar na parede, não é a mesma coisa", disse Leclerc sobre o que seria sua oitava pole de carreira e a primeira em Mônaco. Ele foi o último na pole em 2019.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que é muito cedo para saber se a caixa de câmbio foi danificada. "Estamos preocupados, mas estamos verificando", disse ele.