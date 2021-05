Libertadores: São Paulo segura empate sem gols com Racing na Argentina

O São Paulo saiu no lucro em Avellaneda, cidade da região metropolitana de Buenos Aires (Argentina). Nesta quarta-feira (5), o Tricolor não repetiu as boas atuações dos últimos jogos, terminou com dez homens em campo, mas segurou um empate sem gols com o anfitrião Racing no estádio El Cilindro, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores.

A equipe paulista chegou a dez partidas de invencibilidade na temporada e se manteve na ponta da chave, com sete pontos, dois a mais que os argentinos, que aparecem na segunda posição. Rentistas (Uruguai) e Sporting Cristal (Peru) completam o grupo.

Um chute de primeira do atacante Luciano, na área, após cruzamento pela esquerda do lateral Reinaldo, defendido pelo goleiro Gabriel Arias aos sete minutos. Uma boa cobrança de falta do lateral Daniel Alves que parou no travessão. Apesar de ótimas chances, o primeiro tempo do São Paulo bem foi abaixo do que a equipe vinha apresentando, marcado por vários erros de passe e dificuldade para criar jogadas.

Só que se a fase é boa, a trave salva não uma, mas duas vezes, no lance mais claro (e confuso) de gol dos 45 minutos iniciais. Aos 15, o zagueiro Joaquín Novillo cabeceou no poste lateral do goleiro Tiago Volpi. A bola sobrou para o meia Ignacio Piatti bater e o zagueiro Leonardo Sigali completar no travessão.

O segundo tempo também não foi bom para o Tricolor, com as saídas de Luciano e Daniel Alves por lesão e a expulsão do meia William, que só permaneceu oito minutos em campo. E poderia ter sido pior. Aos 27 minutos, após cruzamento do atacante Darío Cvitanich, o lateral Eugenio Mena, ex-São Paulo, mandou para as redes de peito, mas o lance foi anulado por impedimento do chileno.

Os argentinos aproveitaram a dificuldade dos paulistas na criação e a superioridade numérica para pressionar, mas esbarraram em grande atuação do zagueiro Miranda, eleito o melhor em campo. Nos acréscimos, Tiago Volpi ainda fez bela defesa cara a cara com o atacante Santiago Godoy, evitando a derrota tricolor.

O São Paulo volta a campo neste domingo (9), ainda sem horário definido, quando visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Três dias depois, o compromisso é novamente pela Libertadores. Às 19h (horário de Brasília), o Tricolor encara o Rentistas em Montevidéu (Uruguai).