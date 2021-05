Liga das Nações: Brasil joga bem e bate Japão no torneio feminino

Nesta segunda-feira (31), a seleção brasileira feminina de vôlei abriu a segunda semana da Liga das Nações 2021, em Rimini, na Itália, vencendo o Japão por 3 sets a 0 (25/15, 25/19 e 25/21). Até agora o time do Brasil soma três resultados positivos e um negativo.

O destaque do jogo foi a ponteira Fernanda Garay, com 21 pontos. A oposta Tandara, com 14, foi a segunda maior pontuadora do duelo. A central Carol fez uma análise da atuação do time nesta segunda-feira para os assessores da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV): “Hoje foi bom, a comunicação começou a fluir melhor. Sabíamos que ia ser um jogo muito rápido, com muitas mexidas e ataques contra o corpo, que é o que o Japão faz de melhor, sempre tentando achar as mãos nos bloqueios e os buracos na quadra com largadas e caixinhas”.

Querendo chegar ao melhor nível possível, Carol ainda chamou atenção para alguns ajustes necessários para o restante da Liga das Nações, mas fez questão de demonstrar orgulho com o resultado: “Claro que ainda tivemos alguns erros de ajustes, mas faz parte. O jogo fluiu bem melhor e estamos felizes com essa vitória de 3 a 0”, concluiu Carol.

Nesta terça-feira (01), o adversário será a Rússia e, na quarta (02), a Itália. Os dois jogos serão às 16h (horário de Brasília).