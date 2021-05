Campeão da Indy 500 pela 4ª vez, Castroneves já pensa na próxima

O brasileiro Hélio Castroneves empatou um recorde com sua quarta vitória longamente aguardada nas 500 Milhas de Indianápolis no domingo (30), e imediatamente começou a cobiçar um quinto triunfo histórico.

Em mais de um século de corridas no famoso circuito Indianapolis Motor Speedway (IMS), só três pilotos – A.J. Foyt, Al Unser Sr. e Rick Mears – venceram a prova quatro vezes. Com a conquista, Castroneves se torna o primeiro não-norte-americano a se unir ao grupo.

As chances de ele integrar o clube exclusivo pareciam incertas no ano passado, quando a poderosa equipe Team Penske, que forneceu os carros das três vitórias anteriores de 2001, 2002 e 2009, cortou relações com o piloto de 46 anos.

Mas a Meyer Shank Racing acolheu o brasileiro animado, e ele recompensou a equipe pequena com um desempenho equilibrado, assumindo a liderança a duas voltas do final e contendo uma ofensiva do jovem espanhol Alex Palou.

Em uma entrevista na beira da pista após a vitória, Castroneves deixou claro aos torcedores que há mais pela frente.

"Só corri duas provas neste ano e venci duas. Não é o fim, é o começo", disse ele, que também integrou a equipe vencedora das 24 Horas de Daytona. "Acho que ainda estou em forma, não acham?"

Sem uma equipe em tempo integral, o piloto normalmente afável chegou a Indianápolis ressentido e determinado a provar algo.

"Eles prometeram um bom carro. (Eu disse) 'só me deem uma chance de lutar e estarei lá na frente'", contou.