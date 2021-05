Na altitude de La Paz, Santos perde para The Strongest na Libertadores

O Santos ficou em situação complicada na Copa Libertadores após ser derrotado por 2 a 1 pelo The Strongest (Bolívia). A partida foi realizada no estádio Hernando Siles, que fica na cidade de La Paz, a mais de 3.600 metros de altura.

🇧🇴🔥 Triunfo em La Paz! O @ClubStrongest bateu o @SantosFC por 2-1 em casa pela quinta rodada do Grupo C da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/dC4B8guvyA — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2021

Com este revés, o Peixe ficou na 2ª posição do Grupo C da competição continental com 6 pontos. O líder é o Barcelona de Guayaquil (Equador), que tem 9 pontos e enfrenta o Boca Juniors (Argentina), que tem 6 pontos, na próxima quinta-feira (20).

O Santos entrou em campo com um desfalque importante. O atacante Marinho está em processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, e nem viajou para a Bolívia.

A equipe brasileira até teve a primeira oportunidade clara de marcar, com Kaio Jorge logo aos 4 minutos, mas depois o The Strongest tomou conta da partida e criou oportunidades em sequência. E, de tanto tentar, os donos da casa abriram o marcador aos 15 minutos, quando, após defesa parcial de João Paulo, Blackburn tocou para Reinoso, que só conferiu.

Sete minutos depois, Blackburn deixou outro companheiro em condições de marcar, Willie, que bateu de primeira para vencer o goleiro João Paulo. 2 a 0 para o time da Bolívia.

Aos 23 minutos o The Strongest ficou com um homem a menos em campo, após o zagueiro Castillo receber o segundo cartão amarelo por cometer falta em Kaio Jorge. Com a vantagem numérica, o Santos até criou boas oportunidades de marcar, mas apenas na etapa final conseguiu descontar.

Após cobrança de escanteio, Felipe Jonatan marcou um belo gol aos 19 minutos. O lateral matou no peito e mandou um chute muito forte. Porém, a reação parou por aí.

⚪️⚫️ A vibração de Felipe Jonatan após marcar um golaço para o @SantosFC em La Paz!#Libertadores pic.twitter.com/Nk9gSQmkJv — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 18, 2021

O próximo compromisso do Santos é justamente pela competição continental, contra o Barcelona de Guayaquil no dia 26 de maio.