Morre Rildo, ex-lateral do Santos e da seleção, aos 79 anos

O ex-lateral Rido, do Santos, faleceu na noite de ontem (16), em Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), aos 79 anos. Na manhã de hoje (17), o Peixe lamentou a perda do ídolo em uma publicação no Twiter. O clube decretou luto oficial de sete dias.

Rildo foi contemporâneo de Pelé, Coutinho e Clodoaldo no Peixe, time que defendeu entre 1967 a 1972: conquistou o tricampeonato paulista (1967/68/69) e em 1968 faturou a Supercopa-Sul Americana, a Recopa Intercontinental e o Torneio Gomes Pedrosa. O jogador começou a carreira no Íbis, de Pernamubo, em 1959. Também teve passagens pelo Sport e Botafogo.

O lateral-esquerdo também atuou na seleção brasileira na Copa da Inglaterra de 1966. Foi convocado diversas vezes entre 1963 e 1969, e chegou a disputar a posição com Nilton Santos (Botafogo).