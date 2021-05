Sport sai na frente e Náutico busca empate na decisão do Pernambucano

Neste domingo (16) à tarde, Sport e Náutico empataram por 1 a 1 na partida de ida da final do Campeonato Pernambucano. Com a igualdade na Arena de Pernambuco, nenhuma equipe levou vantagem para o jogo de volta do próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), ainda sem local definido. À princípio, o duelo será no estádio dos Aflitos, casa do Timbu. Caso o confronto não tenha vencedor no tempo normal, o campeão será conhecido nos pênaltis.

O primeiro tempo pode ser dividido em três momentos. Os 15 minutos iniciais foram de bastante intensidade, com ao menos uma boa chance para cada lado. Aos oito minutos, o goleiro Maílson salvou duas vezes, em finalizações do lateral Hereda, em chute forte cruzado pela direita, da linha de fundo, e do meia Jean Carlos, da entrada da área pelo meio. A resposta do Sport veio aos 12 minutos, com o zagueiro Iago Maidana errando a finalização na pequena área, após uma jogada de escanteio.

Nos 20 minutos seguintes, as duas equipes diminuíram o ritmo e cometeram mais erros. A partir dos 35 minutos, a partida voltou a ficar animada, com o Náutico assustando duas vezes, aos 36 e aos 40. Primeiro, em cabeçada do atacante Vinícius. Depois, em um chute por cima, dentro da área, do zagueiro Camutanga. O Leão foi mais eficiente. Aos 45, Everaldo puxou contra-ataque, construiu a jogada tabelando também atacante Neilton e mandou para as redes.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco, pela primeira partida da final: Sport 1x1 Náutico. Gol do Leão foi marcado por Everaldo, no primeiro tempo.

A vantagem rubro-negra durou até os cinco minutos da etapa final. O zagueiro Wagner Leonardo aproveitou uma confusão na área após uma bola levantada e deixou tudo igual. O Timbu balançou as redes outra vez aos 29 minutos, mas o gol de Kieza foi anulado, com auxílio do árbitro de vídeo, pelo atacante estar impedido. O alvirrubro teve oportunidades para virar, mas não aproveitou. Aos 32, Mailson fez grande defesa em chute do atacante Erick na área. Aos 36, Jean Carlos ficou frente a frente com o goleiro, mas chutou ao lado.

No primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, empate por 1x1 na Arena de Pernambuco. Wagner foi o autor do gol alvirrrubro no confronto. 🇦🇹🐭



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/isV19VM31J — Náutico (@nauticope) May 16, 2021

Mais decisões

Ainda neste domingo, Grêmio Anápolis e Vila Nova ficaram no 1 a 1 no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano. O segundo duelo será no próximo domingo, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Se houver nova igualdade, o título será definido nos pênaltis.

As redes no interior goiano só balançaram no segundo tempo. O Tigre saiu na frente aos três minutos. Kelvin cruzou pela esquerda e o também atacante Henan, de letra, abriu o placar. Os anfitriões pressionaram e chegaram ao empate aos 18 minutos, com o atacante Lucão aproveitando na pequena área a sobra de um escanteio. Nos acréscimos, a trave ainda salvou o time da casa após uma cobrança de falta do volante Arthur Rezende.

FIM DE JOGO! Empate no primeiro duelo da final do Goianão. Tudo será decidado no próximo domingo, no OBA!



Vamos, meu Vila!
#GEAxVIL - 1x1

Tudo igual também na primeira final 100% do interior na história do Campeonato Baiano. No estádio Antônio de Figueiredo Carneiro, o Carneirão, em Alagoinhas (BA), Atlético e Bahia de Feira se igualaram em dois gols em duelo marcado por muita emoção a partir dos 31 minutos da etapa final. Nenhuma equipe leva vantagem para o jogo de volta, domingo que vem, às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA). No caso de novo empate, haverá decisão nas penalidades.

A rede só balançou no segundo tempo. O gol do volante Jarbas, do Tremendão, deu início à reta final de jogo maluca no Carneirão. Aos 35 minutos, Robert foi derrubado na área pelo também atacante Tico e o pênalti foi marcado, com auxílio do árbitro de vídeo, após seis minutos de paralisação. O atacante Ronan cobrou e empatou para o Atlético de Alagoinhas.

Durante os 12 minutos de acréscimos, as equipes intercalaram oportunidades. Aos 56 minutos, o lateral Alex Cazumba cruzou pela esquerda e o volante Adriano Ferreira, de cabeça, recolocou o Bahia de Feira à frente. Só que no lance seguinte, Ronan acertou o ângulo do goleiro Jean e evitou a derrota do Carcará.