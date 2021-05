América e Atlético iniciam decisão do Mineiro com empate sem gols

A rede não balançou no primeiro jogo entre América e Atlético pela final do Campeonato Mineiro. A igualdade sem gols deste domingo (16) no estádio Independência, em Belo Horizonte, beneficia o Galo, que fez melhor campanha e tem a vantagem de novo empate na partida de volta, sábado que vem (22), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão, também na capital. O Coelho precisa vencer para levantar a taça estadual.

Um bate-rebate na área do América, aos 18 minutos, em que a bola sobrou para o atacante Hulk bater e o goleiro Matheus Cavichioli fazer uma boa defesa. Foi a única oportunidade real de gol do primeiro tempo. As equipes mostraram dificuldades para chegar na área adversária. O Coelho sequer assustou o goleiro Everson, dependendo de chutes de longa distância.

A etapa final foi de predomínio americano no ataque. A primeira chance foi aos cinco minutos, com Everson salvando um cruzamento do lateral Marlon pela esquerda que foi direto para o gol e a batida do meia Bruno Nazário na sobra, de fora da área. Aos 22, o goleiro se esticou no ângulo para evitar o gol do atacante Rodolfo. Sete minutos depois, o volante Allan foi expulso, deixando o Galo com um a menos. O Coelho, porém, não transformou a superioridade numérica em bola na rede.

O América terá a semana cheia para treinar pensando no jogo de volta. O Atlético possui compromisso pela Libertadores na quarta-feira (19), às 21h, contra o Cerro Porteño (Paraguai) no estádio La Olla Azulgrana, na capital paraguaia Assunção, pela quinta rodada do Grupo H. O Galo está garantido nas oitavas de final da competição sul-americana.