Neymar renova contrato com o Paris Saint-Germain até 2025

O atacante brasileiro Neymar renovou contrato com o Paris Saint-Germain até 2025, afirmou o clube francês neste sábado (8).

O jogador de 29 anos, contratado pelo PSG em 2017 do clube espanhol Barcelona por 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,5 bilhão), recorde do mercado de transferências, assinou um acordo que, segundo a imprensa francesa, lhe dará um salário anual de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões).

Neymar afirmou que queria sair do PSG em 2019, com matérias dizendo que estaria com vontade de voltar ao Barcelona, mas ele ficou em Paris e ajudou o PSG a chegar à final da Liga dos Campeões na temporada passada.

"Estou muito feliz, muito contente por estar renovando com o Paris", disse Neymar ao site do PSG. "A verdade é que a felicidade é grande por ficar mais anos aqui, por participar do projeto do clube, por ir em busca de títulos, do nosso maior sonho que é a Champions League."

O PSG gastou cerca de 1,3 bilhão de euros em novos jogadores desde que foi comprado pela Qatar Sports Investments (QSI), antes da temporada 2011/12, e venceu sete dos últimos nove títulos do Campeonato Francês.

"O centro de gravidade do nosso ambicioso plano de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores", afirmou o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi. "Estamos muito felizes em vê-lo continuar a fazer parte do nosso projeto e ao nosso lado por muitos anos a mais."

* Reportagem adicional por Arvind Sriram em Bangalore (Índia)