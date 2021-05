Santos vence São Bento e escapa de ser rebaixado no Paulista

Sempre na primeira divisão. O Santos derrotou o São Bento por 2 a 0 neste domingo (09), na Vila Belmiro, e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Paulista. Já o São Bento vai jogar a Série A2 na próxima temporada. Após muita tensão em boa parte do primeiro tempo, o Peixe marcou dois gols no fim da etapa inicial com Lucas Braga e Kaio Jorge, e afastou o fantasma do rebaixamento.

AQUI É SANTOS! Peixão vence o São Bento por 2x0, com gols de Lucas Braga e Kaio Jorge na última rodada do #Paulistão. #SegueOJogo pic.twitter.com/RHHnr9Ek5G — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 9, 2021

O Santos partiu para cima desde o apito inicial do árbitro, contudo, não encontrava espaços para finalizar. O primeiro chute com perigo saiu apenas aos 21 minutos, quando Gabriel Pirani arriscou de fora da área e obrigou Luiz Daniel a fazer grande defesa. No rebote, Kaio Jorge jogou para fora, mas já estava assinalado o impedimento do camisa 9.

O Peixe passou 40 minutos com a posse de bola, mas sem efetividade. O jogo começava a ficar tenso para os donos da casa quando o gol apareceu. O Santos trocou passes dentro da área do São Bento até a bola sobrar para Lucas Braga, que teve tempo de ajeitar e bater cruzado de perna esquerda, rasteiro, sem chances para Luiz Daniel. Alívio santista na Vila Belmiro.

Aos 46 minutos, o Santos praticamente afastou toda a possibilidade de rebaixamento. Ângelo subiu pela direita e cruzou rasteiro. Kaio Jorge recebeu na pequena área e chutou no canto esquerdo para fazer o segundo.

Olho no lance! O segundo gol do Peixão. Arrancada do #MeninoDaVila Ângelo e gol do #MeninoDaVila Kaio Jorge. 🤍🖤#SANxSBE | 2x0 pic.twitter.com/cOVFAHPtjt — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 9, 2021

A primeira chegada perigosa do São Bento veio apenas aos 14 minutos do segundo tempo. Daniel Costa cobrou falta pela esquerda e João Paulo finalmente trabalhou na partida. A equipe visitante assustou mais uma vez aos 26 minutos, novamente com Daniel Costa. Ele soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu na trave direita de João Paulo.

O Santos passou a aproveitar o desespero do São Bento no fim da partida e quase ampliou o marcador. Aos 42 minutos, Jean Mota arriscou de perna esquerda, de fora da área, e Luiz Daniel fez boa defesa. No fim, vitória do Peixe por 2 a 0 e tranquilidade para os torcedores santistas depois de um Campeonato Paulista com desempenho muito fraco da equipe.