São Paulo sobe para 3º no Brasileiro Feminino e afunda Minas-DF no Z4

O São Paulo está de volta, temporariamente, à terceira posição da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste sábado (29), o Tricolor derrotou o Minas Brasília por 3 a 0 no Centro de Formação de Atletas do clube, em Cotia (SP), na abertura da 11ª rodada.

As Soberanas foram a 22 pontos, um a frente do Santos, que desceu para o quarto lugar, mas ainda joga pela rodada. As Sereias da Vila enfrentam o Real Brasília nesta segunda-feira (31), às 15h (horário de Brasília), no estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

BR FEMININO: Fim de jogo! #SPFCxMIN (3-0)



⚽️ Glaucia

⚽️ Duda

⚽️ Carol



Próxima partida: São Paulo x Corinthians, quinta-feira (03), às 18h, no CFA Laudo Natel, pelo Brasileirão!#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/V4gHATrWQ9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 29, 2021

As brasilienses seguem com oito pontos, na 14ª e antepenúltima posição. Se Botafogo (13º) e Cruzeiro (12º), primeiros times fora da zona de rebaixamento, ganharem os respectivos compromissos na rodada, o Minas pode acabar o fim de semana a quatro pontos de sair do Z4, com 12 ainda a serem disputados. As Gloriosas visitam a Ferroviária no domingo (30), às 15h, enquanto as Cabulosas encaram o Internacional ainda neste sábado, às 20h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

A maior parte dos 45 minutos iniciais foi disputada no campo do Minas. A meia são-paulina Carol teve pelo menos três chances de abrir o placar entre os seis e os 14 minutos, mas ficou no quase. Aos 26, as anfitriãs, enfim, saíram na frente. Duda disparou em direção à área pela direita e, na saída da goleira Karen, rolou na esquerda para a também atacante Gláucia concluir para o gol.

Aos 32, marcada por três defensoras, a camisa 9 retribuiu a gentileza e espetou a bola para Duda invadir a área e finalizar no canto, aumentando a vantagem tricolor. Quatro minutos depois, a pressão na saída de bola das brasilienses deu resultado. A atacante Naná retomou a posse na intermediária e abriu para Carol, na esquerda. A camisa 7 cortou a marcação e mandou para as redes.

O Minas retornou do intervalo e teve duas boas chances para diminuir o prejuízo. Aos seis minutos, após cruzamento rasteiro pela esquerda, a atacante Manu furou na pequena área e a bola sobrou para a meia Pelé finalizar, mas Carla fez grande defesa com os pés. Aos 18, Manu foi lançada na área pela esquerda e finalizou com perigo na saída de Carla, rente à trave esquerda das tricolores.

À medida que a segunda etapa transcorreu, o ritmo do jogo caiu e o São Paulo voltou a ser mais perigoso. Aos 21 minutos, Gláucia cabeceou perto da marca do pênalti e Karen evitou o gol com a ponta dos dedos. Dois minutos depois, a lateral Giovana cruzou pela direita e a bola foi no travessão. A meia Giovaninha aproveitou a sobra, mas parou na goleira do Minas, que ainda salvaria, com ajuda da trave, um chute cruzado de Carol, pela direita, nos acréscimos.

As equipes têm clássicos regionais pela frente na próxima quinta-feira (3), pela 12ª rodada. Às 15h, o Minas enfrenta o Real Brasília no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Brasília. Mais tarde, às 18h, o São Paulo encara o Corinthians novamente em Cotia.