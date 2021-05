Corinthians bate Flamengo e reassume ponta do Brasileiro Feminino

A disputa pela liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminina continua acirrada entre Corinthians e Palmeiras. Nesta quinta-feira (27), o Timão reassumiu a ponta ao derrotar o Flamengo por 3 a 0 no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada da competição.

Sempre #PeloCorinthians, as brabas venceram mais um desafio no Brasileirão. Com gols de Adriana, Miriã e Jheniffer, o Timão venceu o Flamengo por 3 a 0 e segue na liderança do nacional



FIM DE JOGO I Flamengo 0 x 3 Corinthians pic.twitter.com/DW2tts0rjN — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 27, 2021

O Alvinegro foi para 25 pontos, deixando o Verdão novamente para trás. Na quarta-feira (26), as Palestrinas golearam o São José por 4 a 1 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), e tinham assumido o primeiro lugar de forma temporária. O Rubro-Negro, com a derrota, permanece em décimo, com 11 pontos, a três do Avaí/Kindermann, oitavo colocado e último clube na zona de classificação às quartas de final.

As cariocas tiveram a primeira grande chance do jogo, aos seis minutos, com a meia Ana Karla acertando o travessão em uma tentativa da meia-lua. Daí em diante, o Corinthians foi dominante. Aos 15 minutos, a meia Gabi Zanotti lançou Tamires na esquerda. A lateral, que atua como meia no Timão, cruzou a meia altura e a atacante Adriana completou para as redes, encobrindo a goleira Kaká.

O segundo gol alvinegro saiu em contra-ataque após uma cobrança de escanteio do Flamengo pela direita. Aos 24, Gabi Zanotti deu passe milimétrico para a atacante Miriã finalizar na saída de Kaká. Na etapa final, aos 22 minutos, a meia Andressinha deixou Adriana na cara da goleira rubro-negra. A camisa 16 rolou na direita e a atacante Jheniffer concluiu para o gol, fechando o placar na Gávea.

Outro time que subiu na tabela nesta quinta-feira foi o Santos. As Sereias da Vila superaram o Bahia por 2 a 0 no estádio de Pituaçu, em Salvador, e ultrapassaram o São Paulo. As alvinegras somam 21 pontos, na terceira posição, contra 19 do Tricolor, que só empatou na rodada (2 a 2 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na quarta-feira). As Mulheres de Aço seguem sem vencer no Brasileirão, ocupando o 15º lugar, na zona de rebaixamento.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DAS SEREIAS! 🧜‍♀️⚪️⚫️



Com gols de Ketlen e Sole, Santos vence o Bahia por 2 a 0 no Pituaçu e chega aos 21 pontos no #BrasileirãoFeminino. pic.twitter.com/k0E65U8Qss — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 27, 2021

A vitória santista foi construída com participação das duas maiores artilheiras da história do futebol feminino do clube. Aos quatro minutos, a atacante Ketlen recebeu da meia Brenda na esquerda e bateu na saída da goleira Anna Bia, marcando o 112º gol dela pelas Sereias. Aos 20, Byanca Brasil cruzou pela direita e a também atacante Sole Jaimes, de volta à equipe paulista pela terceira vez na carreira, concluiu de cabeça para as redes. Foi o 58º tento da argentina pelo clube praiano.

No estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Ceilândia, Real Brasília e Grêmio ficaram no zero a zero. A partida ficou marcada por um lance polêmico aos nove minutos do segundo tempo. A meia Jane Tavares foi derrubada por Flávia na área. A penalidade foi inicialmente marcada e o cartão amarelo dado à goleira do Real, mas a arbitragem acabou voltando atrás, revoltando as gremistas.

Fim de jogo! Real Brasília 0x0 #Grêmio

Fora de casa, empatamos sem gols com o Real Brasília, pelo #BRFeminino2021. No próximo domingo, as #GuriasGremistas enfrentarão o São José/SP.

🇪🇪⚽👩 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/zYQDqQJpEY — Grêmio FBPA (@Gremio) May 27, 2021

O empate tirou as Leoas do Planalto do G8. As brasilienses foram a 13 pontos, em nono lugar, um atrás do Avaí/Kindermann. As gaúchas, com 15 pontos, ocupam o sétimo lugar, ainda na zona de classificação.