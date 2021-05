Série D: Tocantinópolis, Rio Branco-ES e GAS-RR vão à fase de grupos

Depois do Brasiliense-DF, mais três clubes avançaram neste domingo (30) à fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. As classificações de Rio Branco-ES, Tocantinópolis-TO e Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) definiram os 64 times que disputarão quatro vagas à Série C de 2022.

A missão mais difícil foi a do Tocantinópolis, que vencera o primiero jogo contra o Picos-PI em casa por 2 a 0., na última quarta-feira (26). Mas neste domingo (30), a equipe piauiense ganhou por 3 a 1 no estádio estádio Helvídio Nunes, em Picos (PI) e deixou tudo igual no placar agregado (3 a 3). O Zangão abriu três gols de vantagem com os atacantes Raphael Freitas, Rhuann e Caíque, mas o gol contra do zagueiro Marcondi manteve o Verdão do Norte na disputa.

A decisão foi para os pênaltis, e aí brilhou a estrela de Paulo Henrique, goleiro do Tocantins. Ele defendeu as cobranças de Raphael Freitas e do meia David Rocha, classificando o Verdão à fase de grupos. O Tocantinópolis integra o Grupo 2, ao lado de 4 de Julho-PI, Guarany de Sobral-CE, Imperatriz-MA, Juventude Samas-MA, Moto Club-MA, Palmas-TO e Paragominas-PA. Na próxima fase o Tocantinópolis encara o Moto Club-MA, em data, local e horário a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), será diante do Moto.

Nos outros confrontos, os times que já estavam em vantagem ganharam novamente. No estádio Canarinho, em Boa Vista, o GAS superou o Santana-AP por 3 a 0. Os atacante Edinho Canutama (duas vezes) e Fred balançaram as redes para o Leão Dourado, que havia vencido o jogo de ida na quarta por 2 a 1 no Zerão, em Macapá. O time de Caracaraí (RR) está no Grupo 1, com Ypiranga-AP, Fast Clube-AM, Penarol-AM, Castanhal-PA, Galvez-AC, Atlético-AC e São Raimundo-RR. O primeiro adversário será o Penarol.

Já o Rio Branco-ES voltou a superar a Aquidauanense-MS, desta vez no estádio Kleber Andrade, por 2 a 0. O meia Marcus Vinícius e o zagueiro Jaime (contra) marcaram os gols em Cariacica (ES). Na partida de ida, no estádio Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana (MS), o Capa Preta goleou por 4 a 1. Os capixabas entraram no Grupo 6, com Águia Negra-MS, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Uberlândia-MG, Ferroviária-SP e Rio Branco de Venda Nova-ES. A estreia será diante da Caldense.