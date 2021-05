Taekwondo: com trio olímpico, Brasil disputa Pan-Americano no México

A seleção brasileira de taekwondo já está em Cancun, no México, onde vai participar do Campeonato Pan-Americano da modalidade, nos dias 3 e 4 de junho. O time verde e amarelo será formado por 26 atletas, com destaque para o trio Milena Titoneli (até 67 kg), Edival Marques Pontes (até 74 kg) e Ícaro Miguel (até 87 kg), que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Prata no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e líder do ranking mundial da categoria até 87kg, Ícaro Miguel destaca a importância do torneio para que os brasileiros possam retomar o ritmo de competições. "Disputamos o Aberto da Bulgária em março, mas antes disso estávamos um ano sem competir. Por isso, esse evento de alto nível é um bom teste pessoal para a Olímpiada. Vou conseguir avaliar meu ritmo de competições. Acredito em um bom resultado de toda seleção", disse o atleta à Agência Brasil.

Miguel lembrou também que, nos Jogos de Tóquio, ele participará na categoria até 80kg. "A divisão de peso é diferente na Olimpíada. Inclusive, o único atleta que eu enfrentarei em Tóquio e que estará também nesse Pan-Americano é o Moisés Hernandes, da República Dominicana. Mas, aqui no México, ele vai disputar na categoria até 80kg e eu estarei na até 87kg".

Além dos três atletas olímpicos, os medalhistas do Mundial de 2019, Caroline Gomes, Paulo Ricardo e Maicon Andrade (que também foi bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro) estão inscritos.

Respeitando um rígido protocolo sanitário, a competição ocorrerá em formato de bolha, sem presença de público e com deslocamentos restritos. Todas as lutas ocorrerão no mesmo hotel no qual as delegações estarão hospedadas. O Pan-Americano deve ter a participação de 128 atletas em nove categorias no masculino e no feminino. As lutas serão disputadas em três rounds de dois minutos.

Seleção Brasileira

Time masculino

Victor Kazuya Ishihara Dos Santos (até 54 kg), Paulo Ricardo Souza De Melo (até 54 kg), João Miguel Neto (até 58 kg), João Victor Souza Diniz (até 63 kg), William Ribeiro Da Silva (até 63 kg), Henrique Igor da Silva (até 68 kg), Edival Marques Quirino Pontes (até 74 kg), Vinicius Assis Matos (até 74 kg), Lucas de Krishna Ostapiv (até 80 kg), Icaro Miguel Martins Soares (até 87 kg), Jhonatan Alves Ferreira Lima (até 87 kg), Maicon de Andrade Siqueira (acima 87 kg) e Robson Henrique do Carmo Maia (acima 87 kg).

Time Feminino

Valeria Rodrigues Dos Santos (até 46 kg), Leticia Lerica Eberle de Oliveira (até 46 kg), Nivea Maria Barros (até 49 kg), Bruna Eduarda Silva Rocha (até 49 kg), Leonor Dias De Lima (até 53 kg), Sandy Camila Leite Macedo (até 57 kg), Caroline Gomes dos Santos (até 62 kg), Bárbara Dias Novaes (até 62 kg), Milena Titoneli Guimarães (até 67 kg), Julia Gabriela Herculano (até 67 kg), Raiany Fidelis Pereira (até 73 kg), Raphaella Galacho (até 73 kg) e Gabriele Siqueira (acima 73 kg).

Comissão Multidisciplinar

Os treinadores são Clayton dos Santos, Diego Ribeiro, Rodney Saraiva e Juan Miguel Moreno. A médica é Natália Teixeira Mourão, os fisioterapeutas serão Fabio Lins e Flávia Rocco. E a medalhista olímpica Natália Falavigna será a chefe da delegação.