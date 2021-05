Técnico Enderson Moreira é internado em MG após princípio de infarto

O ex-técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, de 49 anos, foi internado às pressas neste sábado (8), após sofrer um princípio de infarto em sua fazenda, na cidade de Fortuna de Minas, no interior do estado. De acordo com a assessoria do treinador, Moreira passou mal e logo foi levado ao posto de saúde da cidade. De lá, o técnico foi levado para um hospital de Sete Lagoas, que confirmou o princípio de infarto.

“Apesar do susto, Enderson está bem e será transferido para Belo Horizonte para fazer novos exames que poderão apontar a causa do infarto”, diz a nota da assessoria publicada no Instagram.

No último dia 24, Moreira foi demitido do Fortaleza, com pouco mais de três meses no cargo, após eliminação da Copa do Nordeste para o Bahia. Desde então, o treinador está sem time, mas já comandou grandes equipes como Grêmio, Fluminense, Santos, Ceará, Athletico-PR, Goiás e América-MG. No ano passado ele esteve à frente da comissão técnica do Cruzeiro, que se manifestou nas redes sociais desejando pronto restabelecimento do ex-treinador.