Uefa multa Ibrahimovic em 50 mil euros por violar regras com apostas

Entidade reguladora do futebol europeu, a Uefa multou o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, em 50 mil euros nesta quarta-feira (26) por violar regras que o proíbem de ter interesses financeiros em uma empresa de apostas.

O Milan também foi alertado e multado em 25 mil euros por violar o mesmo artigo dos regulamentos disciplinares da Uefa.

"O presidente do Órgão de Apelações da Uefa também emitiu ao senhor Ibrahimovic uma diretiva que visa cessar a associação do jogador com a empresa de apostas correspondente", disse a Uefa em um comunicado.