Vasco prepara homenagem para Nelson Sargento e apresenta mais reforços

Pelas redes sociais, o Vasco lamentou a morte do sambista Nelson Sargento aos 96 anos. O ilustre torcedor compôs a canção “Casaca, Casaca” para o clube carioca. Dentro das quatro linhas, a expectativa é que o cruzmaltino homenageie o artista no próximo sábado (29), às 11h (horário de Brasília), em São Januário, contra o Operário-PR, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de um dos grandes nomes da história do samba e um grande amigo do Vasco, Nelson Sargento.



Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs neste momento de profunda dor. https://t.co/64MwPKA2Gg — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 27, 2021

“Em qualquer competição, o Vasco é favorito, mas sempre com pé no chão. É um início de trabalho e estamos no caminho certo para voltar à série A”, analisou Michel, 31 anos. O volante veio do Grêmio e foi uma das três últimas contratações apresentadas nesta quinta (27) pelo cruzmaltino. Ao todo, são dez reforços para o elenco do técnico Marcelo Cabo nesta temporada.

Quem também falou nesta apresentação foi Danilo Amorim. O atacante tem passagens por Avaí e Tombense-MG, sendo visto com certa desconfiança por parte da torcida: “É normal, porque não joguei em grandes clubes. Mas temos um excepcional centroavante que é o Cano, e se puder ajudá-lo a fazer mais gols, o Vasco só tem a ganhar”.

Já o argentino Sarrafiore comentou a posição em que pode ajudar mais sistema tático cruzmaltino: “Sou meia, mas também posso jogar pelos lados”.