Vôlei: seleção feminina garante segunda vitória na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei bateu a República Dominicana por 3 sets a 0 (com parciais de 25/20, 25/13 e 25/17) nesta quarta-feira (26). Essa foi a segunda vitória do time nacional na edição 2021 da Liga das Nações, que ocorre no sistema de bolha sanitária na cidade de Rimini (Itália).

🇧🇷 3 x 0 🇩🇴

25/20, 25/13 e 25/17



Ótima atuação e 2ª vitória na Liga das Nações! #VNL2021



Agora é clássico contra os 🇺🇸. Vamos com tudo 💪



Com 14 pontos cada, a ponteira Fernanda Garay e a oposta Tandara foram as maiores pontuadoras do duelo. Além delas, a experiente central Carol Gattaz também se destacou ao receber a oportunidade do técnico Zé Roberto Guimarães para começar como titular. A jogadora marcou 10 pontos. “Foi um jogo bom. Conseguimos tirar bastante o passe delas e facilitou o nosso sistema de bloqueio e defesa. Imprimimos nosso ritmo de jogo, então achei que foi bem interessante”, disse a central à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

“Hoje entramos eu e a Mayany. Cada uma vai se adaptando jogo a jogo e isso é importante para que todas peguem um bom ritmo de jogo. A cada partida vamos melhorando individualmente e como grupo”, complementou.

O próximo adversário do Brasil na competição será a equipe dos Estados Unidos, na próxima quinta-feira (27), a partir das 14h30 (horário de Brasília). As 16 seleções disputarão 15 partidas na fase classificatória. Os quatro melhores times se classificam para a fase final e seguirão na briga pelo título.