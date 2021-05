Wrestling: seleção nacional disputa Pan-Americano Sênior na Guatemala

A partir desta quinta-feira (27), a seleção brasileira de Wrestling inicia a disputa do Pan-Americano Sênior da modalidade na Cidade da Guatemala, capital do país da América Central.

Serão 18 atletas nacionais distribuídos nos três estilos olímpicos da modalidade. A primeira equipe verde e amarela a lutar será a do estilo greco-romano, composta por Marat Garipov (60kg), Calebe Corrêa (67kg), Igor Queiroz (97kg) e Isaque Conserva (130kg).

Na sexta-feira (28), será a vez da participação dos atletas do estilo greco-romano. Joilson Júnior (77kg) e Ronisson Brandão (87kg) representarão o país. No sábado (29), Aline Silva (76kg) e Laís Nunes (62kg), classificadas para os Jogos Olímpicos no estilo livre, buscam pontos importantes no ranking que vai definir as cabeças de chave em Tóquio. Eduard Sogohomonyan, outro representante do Brasil em Tóquio, não disputa o Pan-Americano. Além das atletas olímpicas, o Brasil será representado nessa categoria por Kamila Barbosa (50kg), Sabrina Gama (53kg), Giullia Penalber (57kg) e Grabriela Rocha (68kg).

No domingo (30), no encerramento do torneio, os lutadores do estilo livre masculino entram em ação. Nessa categoria, o Brasil tem Bryan Oliveira (57kg), Marcos Siqueira (65kg), João Victor Santos (70kg), Renato Patrício (74kg), Thales Reis (86kg) e Marcos Carrozzino (97kg). O Canal Olímpico transmite ao vivo a participação dos atletas brasileiros no campeonato.