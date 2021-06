América-MG e Cuiabá ficam no 0 a 0 em Belo Horizonte

Na tarde desta quinta-feira (17), o América-MG empatou em 0 a 0 com o Cuiabá na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois times seguem sem vencer na competição, com o Coelho ocupando provisoriamente a 19ª posição com um ponto, enquanto o Cuiabá é o 14º com dois.

Mesmo com o placar inalterado, não faltaram oportunidades de gol. Aos quatro minutos, o atacante Ademir, do Coelho, finalizou do meio da área e a bola só não entrou porque desviou na zaga do Dourado e foi para escanteio. Aos 10, o volante Juninho recebeu bom passe de Ademir e mandou um belo chute que foi na rede do Cuiabá, mas pelo lado de fora. Aos 14, o atacante Clayson, do Cuiabá, finalizou de perna direita com muito perigo. Porém, o ex-atleta do Corinthians estava impedido e o lance foi invalidado.

Aos 29, o meia Alê desviou de cabeça da marca do pênalti, mas o goleiro do Dourado, Walter, fez a defesa sem problemas. Aos 33, o atacante Rafael Papagaio bateu cruzado e forçou o goleiro Jori a fazer boa defesa. Aos 38, o Coelho perdeu a melhor oportunidade do primeiro tempo. O atacante Felipe Azevedo recebeu cruzamento e, cara a cara com o goleiro adversário, desperdiçou a oportunidade.

Na etapa final, o ritmo do jogo caiu um pouco. A melhor chance ocorreu aos 27 minutos, quando o volante Uillian Correia aproveitou um rebote na entrada da área e obrigou o goleiro Jori a salvar a equipe da casa.

O próximo jogo do Cuiabá será no domingo (20), contra o Grêmio dentro de casa. No mesmo dia, o América-MG vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras.