Após golear Inter, Fortaleza encara rival Ceará pela Copa do Brasil

Nada como uma goleada por 5 a 1 e a liderança do Campeonato Brasileiro para iniciar uma semana decisiva. O massacre de domingo (6) para cima do Internacional, na Arena Castelão, pela segunda rodada, deu sequência à boa fase do Fortaleza sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. São oito jogos, 28 gols marcados e seis vitórias — uma delas justamente a do título estadual, sobre o rival Ceará.

O Vozão, aliás, será o adversário desta quinta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), no Castelão, no jogo de volta do confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, no mesmo local, o Clássico-Rei terminou empatado em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a vaga à próxima fase da competição nacional será decidida nos pênaltis.

"Na minha consideração, futebol tem momentos. Esse é um momento bom da equipe e é bom desfrutá-lo, mas já temos de pensar no Ceará. O futebol brasileiro tem sempre muitas partidas importantes. Assim será na quinta, tanto para o rival, como para nós", disse Vojvoda, em entrevista coletiva após a goleada sobre o Inter.

Para o lado derrotado no Castelão, mudar a chave do Brasileiro para a Copa do Brasil se faz ainda mais necessário. O Colorado também tem compromisso do torneio mata-mata na quinta, mas às 21h30, contra o Vitória, no Beira-Rio. Os gaúchos levaram a melhor no jogo de ida, no Barradão, por 1 a 0 e têm a vantagem do empate.

Se Vojvoda vive bom momento no Fortaleza, o mesmo não se pode dizer de Miguel Angel Ramirez. A campanha irregular na Libertadores, apesar da classificação às oitavas de final, e a perda do título gaúcho para o rival Grêmio, deixam o técnico espanhol sob risco. Em 23 partidas no comando colorado, são 11 vitórias, sete derrotas e cinco empates.

"Nós respaldamos demais este elenco. É função nossa, como gestores, cobrarmos resultados e trabalho. E o trabalho vem sendo feito. Ajustes deverão ser feitos, sim, mas de forma alguma faremos mudança nesse momento, às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil. Temos confiança nesse elenco, que possui 50% dos jogadores com menos de 23 anos e que, no médio a longo prazo, darão muito resultado", afirmou o vice de futebol do Inter, João Patricio Herrmann, também depois da partida em Fortaleza, durante entrevista coletiva.

Pela terceira rodada do Brasileirão, Fortaleza e Inter voltam a jogar somente no domingo que vem (13), às 18h15. O Leão do Pici recebe o Sport no Castelão e o Colorado visita o Bahia em Pituaçu.