Athletico-PR bate Avaí em casa e vai às oitavas da Copa do Brasil

No início da noite desta quarta-feira (9), o Athletico Paranaense se aproveitou do fator local e bateu o Avaí por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. A vitória, combinada com o empate em 1 a 1 no jogo de ida em Florianópolis, garantiu a classificação do Furacão às oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante Vitinho marcou o gol da vitória e da classificação, antes mesmo do primeiro minuto de bola rolando. O atacante aproveitou a bola ajeitada por Renato Kayzer depois do cruzamento do Nikão. Em desvantagem no placar, o Leão partiu para cima. E, por muito pouco, o empate não veio aos seis minutos. O meia Lourenço bateu falta no ângulo e o goleiro Santos evitou a igualdade. O restante da primeira etapa foi de muito equilíbrio.

Após o intervalo, o lance de maior perigo ocorreu aos oito minutos: o atacante Nikão soltou um belo chute da entrada da área e só não fez o segundo porque o goleiro Gledson praticou uma bela defesa.

O próximo jogo do Furacão é no próximo domingo (13), fora de casa, contra o Grêmio, pela Série A do Campeoanto Brasileiro. No mesmo dia, o Avaí tem clássico contra o Brusque, em Florianópolis, pelo Campeonato Catarinense.

Juazeirense elimina o Cruzeiro nos pênaltis

O outro classificado desta noite foi a Juazeirense que superou o Cruzeiro, por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol de Thauan, no jogo da volta da terceira fase da competição, realizado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Como o time baiano devolveu o placar do jogo de ida, a decisão foi para as penalidades. Rômulo, Felipe Augusto e Matheus Barbosa perderam para o Cruzeiro e, pela Juazeirense, os gols foram de Kanu, Wendell e Ian Augusto.

Além da classificação às oitavas, a Juazeirense receberá R$ 2,7 milhões de premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Cruzeiro, que também é o lanterna da Série B do Brasileiro, com nenhum ponto em dois jogos, faz a terceira rodada no sábado (12) contra o Goiás, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já a Juazeirense recebe o Asa de Arapiraca, no domingo (13), no segundo jogo do Grupo 4 da Série D do Brasileiro.