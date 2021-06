Copa do Brasil: Vasco empata com Boavista e carimba vaga nas oitavas

O Vasco assegurou hoje (9) presença nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do empate em 1 a 1 com o Boavista-RJ em São Januário, o Cruzmatino assegurou a classificação pois já havia derrotado oa adversário por 1 a 0 fora de casa. Michel Douglas abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas na etapa final o atacante argentino igualou o placar e garantiu a classificação do Vasco, com direito a reforço de R$ 2,7 milhões no caixa do clube, valor da premiação concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FAÇA O L IMEDIATAMENTE, TORCIDA DO @VascodaGama! 💢



O Cruz-Maltino está nas #OitavasDeFinal! 👊



📸: Staff Images#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/ZupAhvNVY7 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 9, 2021

Depois de um início equilibrado, com várias chances de ambos os lados, o Boavista abriu o placar aos 12 minutos. O atacante Michel Douglas aproveitou o cruzamento e se antecipou à zaga para mandar um belo chute no ângulo do gol do Vanderlei. Aos 23, o Vasco perdeu um gol inacreditável. Depois do cruzamento de Sarrafiore, o goleiro Ary falha e Gabriel Pec é bloqueado embaixo da trave.

Era o Vasco que precisava marcar para não levar a decisão da vaga para os pênaltis. Mas, na segunda etapa, quem quase marcou foi o Boavista. Aos quatro minutos, Wisney, livre na área, recebeu o cruzamento e forçou o goleiro Vanderlei a fazer uma bela defesa. Depois, aos 17, o Vasco chegou a marcar com o meia Gabriel Pec: ele aproveitou a falta de domínio do centroavante Cano para mandar uma bomba para o fundo das redes. Mas, o gol gerou muita reclamação. O árbitro confirmou o gol e, na sequência ,voltou atrás, marcando toque de mão do atacante Cano. Depois de muito bate-boca, foi o próprio argentino que deixou tudo igual em São Januário: aos 26 minutos, Cano aproveitou o cruzamento de Léo Jabá e bateu de primeira para fazer o gol da classificação do Vasco.

O próximo adversário do Cruzmaltino nas oitavas de final da Copa do Brasil será decidido em sorteio na sede da CBF.

No próximo sábado (12), o Vasco volta a campo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Brasil de Pelotas-RS. No domingo (13), o Boavista visita o Santo André, em São Paulo, pela segunda rodada da Série D.