Acidente de ônibus na Bolívia mata pelo menos 31 pessoas

Foi no município de Yocalla, no sudoeste do país

Um acidente de ônibus na Bolívia, nessa segunda-feira (17), matou pelo menos 31 pessoas e feriu mais de 12, de acordo com a polícia local.

O motorista do ônibus provavelmente perdeu o controle do veículo, fazendo com que ele despencasse quase 800 metros em um precipício no município de Yocalla, no sudoeste do país, disse um policial.

Dos feridos no acidente, 10 adultos e quatro crianças foram hospitalizados, com vários em tratamento intensivo, disse um funcionário do hospital em um vídeo.

A rota montanhosa é cheia de curvas, disse o policial, acrescentando que a velocidade do ônibus pode ter sido um fator no acidente.

