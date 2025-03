Milhões de refugiados em risco após cortes de financiamento, diz ONU

Milhões de vidas estão em risco devido aos "cortes brutais de financiamento" dos doadores, disse o alto comissário das Nações Unidas para refugiados, Filippo Grandi, nesta quinta-feira (20).

Ele alertou que as mulheres já deslocadas correm maior risco de estupro e que as crianças estão sendo empurradas para o tráfico ou casamento precoce.

"Cortes brutais de financiamento no setor humanitário estão colocando milhões de vidas em risco. As consequências para as pessoas que fogem do perigo serão imediatas e devastadoras", disse Grandi, em uma declaração que não mencionou o nome do principal doador, os Estados Unidos.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou grandes cortes de financiamento que provocaram um caos em todo o mundo e cujos impactos sobre milhões de pessoas vulneráveis estão surgindo agora.