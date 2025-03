Fórmula 1: ex-chefe de equipe Eddie Jordan morre de câncer aos 76 anos

Eddie Jordan, o carismático empresário irlandês cuja equipe proporcionou a Michael Schumacher a estreia na Fórmula 1 em 1991, morreu de câncer em sua casa na África do Sul, aos 76 anos, informou a família nesta quinta-feira (20).

Jordan, que mais tarde se tornou comentarista de televisão, entrou no mundo das corridas com sua equipe homônima baseada em Silverstone em 1991 e permaneceu até que problemas financeiros levaram à sua venda em 2005.

Após várias mudanças de nome e propriedade, a equipe agora compete como Aston Martin.

"EJ levava muito carisma, energia e charme irlandês a todos os lugares por onde passava. Todos nós ficamos com um enorme vazio sem sua presença", disse a família em um comunicado, acrescentando que Jordan morreu durante a madrugada na Cidade do Cabo com parentes ao lado.