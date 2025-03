Aeroporto de Londres volta a total operação após um dia de caos

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está “totalmente operacional”, após fechamento de quase um dia provocado por um incêndio numa subestação elétrica.

“Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional”, disse um porta-voz do aeroporto, citado pela agência francesa AFP.

O porta-voz pediu aos passageiros que verificassem com as companhias aéreas as informações sobre os voos.

O encerramento de Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, provocou um dia de congestionamento nos transportes aéreos com repercussões a nível mundial.

As companhias aéreas alertaram que as repercussões graves se prolongarão por vários dias, à medida que se esforçam por deslocar aviões e tripulações para levar os passageiros para os destinos, segundo a agência norte-americana AP.

“Temos centenas de colegas adicionais à disposição nos nossos terminais e acrescentamos voos ao horário de hoje para facilitar a passagem de mais 10 mil passageiros pelo aeroporto”, afirmou a gestora de Heathrow num comunicado.

A British Airways, a maior companhia aérea de Heathrow, disse que espera operar hoje cerca de 85% dos voos programados no aeroporto.

Mais de 1.300 voos foram cancelados e cerca de 200 mil pessoas ficaram retidas na sexta-feira, depois de um incêndio noturno numa subestação a 3,2 quilômetros do aeroporto ter interrompido a eletricidade em Heathrow e em mais de 60.000 casas.

Residentes da zona oeste de Londres disseram ter ouvido uma grande explosão e visto uma bola de fogo e nuvens de fumo quando o incêndio atingiu a subestação.

O incêndio foi controlado ao fim de sete horas, mas o aeroporto esteve encerrado durante quase 18 horas.

Alguns voos ainda decolaram e pousaram na sexta-feira.

A polícia disse que não considera o incêndio suspeito.

O Corpo de Bombeiros de Londres anunciou que a investigação se centrará no equipamento de distribuição elétrica da subestação.

O enorme impacto do incêndio fez com que as autoridades enfrentassem críticas de que as fracas infraestruturas britânicas estão mal preparadas para lidar com catástrofes ou ataques.

Heathrow é um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais, tendo registado 83,9 milhões de passageiros em 2024.

Os passageiros de cerca de 120 voos que se encontravam no ar quando o fechamento foi anunciado tiveram que pousar em cidades diferentes, e mesmo em países diferentes.

O incidente de sexta-feira foi um dos mais graves desde a erupção do vulcão islandês Eyjafjallajokull, em 2010, que lançou nuvens de cinzas para a atmosfera e fechou o espaço aéreo europeu durante dias.

