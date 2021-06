Basquete: Brasil estreia contra El Salvador na AmeriCup feminina

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) divulgou nesta terça-feira (1º), a tabela detalhada da AmeriCup feminina de basquete. O torneios será realizado entre os dias 11 e 19 de junho, em San Juan, Porto Rico.

O primeiro compromisso da seleção brasileira será no dia 11 contra El Salvador, às 19h10 (horário de Brasília). No dia 12, a equipe nacional terá pela frente a Colômbia a partir das 16h10. O penúltimo jogo da primeira fase será contra o Canadá no dia 13 às 16h10. O time verde e amarelo fecha a primeira fase no dia 14 contra Ilhas Virgens, às 16h10. Na sequência, as quartas de final ocorrerão no dia 17, as semifinais no dia 18, e a decisão no dia 19.

O formato do torneio prevê o enfrentamento de todas seleções dentro de cada uma das duas chaves e as quatro primeiras avançando às fases decisivas, com o seguinte chaveamento nas quartas: 1Ax4B, 2Ax3B, 3Ax2B, 4Ax1B. Os quatro times que chegarem nas semifinais estarão garantidos também para o Pré-Mundial, previsto para fevereiro de 2022.

Antes da viagem para Porto Rico, marcada para o dia 7, a equipe brasileira está treinando na cidade de Salto, no interior de São Paulo.