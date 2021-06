Brasil bate Bélgica e sobe na tabela da Liga das Nações feminina

Nesta segunda-feira (7), a seleção feminina de vôlei bateu a Bélgica por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/17) na Liga das Nações, na cidade italiana de Rimini. Com o resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães alcançou o segundo lugar na classificação do torneio, com 21 pontos, depois de sete vitórias em oito jogos.

A liderança é dos Estados Unidos com 24. A derrota da Turquia, que parou nos 19 pontos, para a República Dominicana também foi benéfica para a subida brasileira para a segunda posição.

O principal destaque da partida foi a oposta Tandara com 18 pontos. A ponteira Gabi, com 11 pontos, também foi importante.

O Brasil volta a quadra nesta terça-feira (8) às 11h, para enfrentar a China.