Incêndio em boate na Macedônia do Norte mata 59 e fere mais de 100

Um incêndio atingiu uma boate lotada, na manhã deste domingo (16), na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, matando 59 pessoas e ferindo mais de 100, depois que faíscas atingiram o teto durante a apresentação de uma banda ao vivo.

Mandados de prisão foram emitidos para quatro pessoas envolvidas com o incêndio, disse o ministro do interior Pance Toskovski. A agência de notícias estatal Mia informou que a polícia deteve o dono do clube pelo incidente.

Um vídeo do evento, verificado pela Reuters, mostrou uma banda tocando no palco ladeada por dois sinalizadores, cujas faíscas brancas incendiaram o teto.

Amigos e familiares foram separados em meio ao pânico, enquanto pessoas corriam em direção às saídas.

"Todo mundo estava tentando se salvar", disse a sobrevivente Marija Taseva, 22, à TV local 5.

Enquanto tentava escapar, Taseva caiu no chão e foi pisoteada pelas pessoas, ficando com um ferimento na bochecha. Na pressa, ela perdeu contato com a irmã, que continua desaparecida.

"Não conseguimos encontrá-la em nenhum hospital", afirmou.

O ministro do Interior, Pance Toskovski, confirmou que o incêndio foi causado por "dispositivos pirotécnicos" , cujas faíscas desencadearam o fogo.

Cerca de 148 pessoas foram hospitalizadas em Skopje, Kocani e cidades vizinhas, disse o Ministro da Saúde, Arben Taravari, em entrevista. Dezoito pessoas ficaram gravemente feridas, disse Taravari.

A emissora pública MRT, da Macedônia do Norte, relatou que 27 pessoas foram hospitalizadas no Hospital Municipal de Skopje com queimaduras graves, e outras 23 estão sendo atendidas no Centro Clínico. Entre os feridos, havia menores, disse a MRT.

As pessoas procuravam por entes queridos desaparecidos, em hospitais de todo o país, neste domingo.

Simeon Sokolov, 50 anos, encontrou a filha Anastasija no pronto-socorro do Hospital 8 de Setembro, na capital Skopje, sendo tratada de queimaduras e inalação de fumaça.

"Só sei que há muitas crianças que sofreram", disse ele à Reuters. "Os médicos estão fazendo seu trabalho e o número é grande."

Alguns pacientes foram levados de avião para países vizinhos como Bulgária, Sérvia e Grécia para tratamento, informaram autoridades dos países.

Investigação

O promotor público da Macedônia do Norte, Ljupco Kocevski, afirmou que cinco promotores vão investigar o incidente.

"No momento, ordens foram emitidas para coleta de evidências" e algumas pessoas estão sendo ouvidas, disse Kocevski, sem dar mais detalhes.

Os bombeiros apagaram o fogo na entrada da Boate "Pulse" antes do amanhecer, enquanto as ambulâncias saíam do local, mostraram imagens de TV de uma emissora local.

Imagens da Reuters mostraram o teto de ferro ondulado do clube queimado, tendo desabado em alguns lugares, com as vigas de madeira internas expostas e escuras..

O primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski, disse no Facebook: "Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia! A perda de tantas vidas jovens é irreparável, a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável."

Depois de visitar os feridos em um hospital em Skopje, a presidente da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska Davkova, vestida de preto e emocionada, afirmou que as autoridades estão prontas para ajudar a todos os afetados.

"Eu simplesmente não consigo compreender isso... que desastre, que tragédia."

*(Reportagens adicionais de Lefteris Papadimas e Edward McAllister)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.