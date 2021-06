Brasil bate Holanda na abertura da terceira semana da Liga das Nações

Na tarde desta quarta-feira (9), a seleção brasileira masculina de vôlei abriu muito bem a terceira semana de jogos da Liga das Nações. O time nacional bateu a Holanda por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 27/25), em Rimini, na Itália. Com o resultado, a equipe alcançou a sexta vitória em sete jogos disputados na competição. Com 18 pontos, o Brasil é o segundo colocado na classificação geral. O primeiro lugar é da Polônia, que também tem 18, mas com um saldo de sets melhor.

🇧🇷 3 x 0 🇳🇱

25/19, 25/22 e 27/25



É tudo nosso!



6 vitórias em 7 jogos, seguimos no G-4 e que venha a 🇧🇬



📸@volleyballworld pic.twitter.com/x8QKHeWAwU — Time Brasil (@timebrasil) June 9, 2021

O grande destaque da partida ficou com o ponteiro Leal. O cubano naturalizado brasileiro teve grande atuação, brilhando principalmente no final da terceira parcial. Ele finalizou o jogo como o maior pontuador ao lado do holandês Aziz Nimir, com 20 acertos cada um. “Hoje foi um jogo bom, mais um teste importante para o nosso time. Eles têm um jogador muito eficiente, que é o Nimir, que nos deu trabalho, mas conseguimos sair do momento de dificuldade no final do primeiro set e vencemos. Isso sempre é o mais importante para o nosso grupo. Ficamos felizes com o resultado, mas amanhã já temos outro jogo difícil contra a Bulgária”, disse Leal à Confederação Brasileira da modalidade (CBV).

O próximo jogo será nesta quinta-feira, às 13h, contra a Bulgária. Na sexta-feira, o adversário será a Polônia às 16h.