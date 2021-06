Brasileiro: Bragantino vence Atlético-GO e abre vantagem na liderança

O Bragantino derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 na noite desta segunda-feira (28). A vitória veio com um gol do lateral-direito Weverton aos 36 minutos da segunda etapa final.

SURFANDO A ONDA!



Em jogo com homenagem ao “capitão” do surfe, @MineirinhoSurf 🏄🏽, vencemos o Atlético-GO com belo gol de Weverton e abrimos 4 pontos na dianteira da tabela.



A onda é #MassaBruta no @Brasileirao! 🌊



📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/tvbLLz9Ar2 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 29, 2021

O lance do gol começou em um contra-ataque rápido puxado pelo Helinho, que tocou para Weverton. O atleta entrou na área e fuzilou o goleiro Fernando Miguel. Com esse resultado, o Massa Bruta chegou aos 17 pontos, somando a quarta vitória em quatro jogos fora de casa e se mantendo como o único invicto da competição.

Agora, o time treinando por Maurício Barbieri já tem quatro pontos de vantagem para Athletico-PR e Palmeiras, que são os perseguidores mais próximos. Já o Dragão estacionou nos 10 pontos na 7ª posição. Essa foi a primeira derrota do time goiano jogando dentro de casa na temporada.

O detalhe é que o time do técnico Eduardo Barroca tem a melhor defesa do Brasileiro, com apenas três gols sofridos. Mas, por outro lado, marcou apenas cinco vezes em seis jogos.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Ceará na quinta-feira (1). Já o Atlético-GO busca a recuperação contra o Atlético-MG no Mineirão.