Palmeiras vence Bahia e sobe na classificação do Brasileirão

Em uma partida emocionante com duas viradas no placar, o Palmeiras derrotou o Bahia por 3 a 2 neste domingo (27), no Allianz Parque, em São Paulo, e subiu provisoriamente para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o adversário desta noite na tabela (13 contra 11 pontos). Os outros gols do Palmeiras foram marcados por Gustavo Scarpa e Raphael Veiga, enquanto Luiz Otávio e Maycon Douglas foram às redes pela equipe baiana.

O placar foi movimentado logo no início. Aos cinco minutos, Gustavo Scarpa cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Matheus Teixeira, marcando um golaço. Porém, quatro minutos depois, o Bahia alcançou o empate. Também em cobrança de falta, Rodriguinho levantou na área e Luiz Otávio apareceu para completar de cabeça.

Em um jogo com muitas oportunidades dos dois lados, o gol seguinte até demorou para acontecer. Aos 28 da segunda etapa, Maycon Douglas recebeu pela direita, acelerou para deixar a marcação para trás e chutou no canto direito do goleiro Jailson, virando o placar para o Bahia. Porém, mais uma vez, o empate não tardou. Desta vez, o Palmeiras chegou à igualdade aos 33, quando Gustavo Scarpa cobrou falta na área e Raphael Veiga deu um leve desvio de cabeça para estufar as redes.

A busca incessante pela vitória premiou o Verdão já nos acréscimos. Gustavo Scarpa encontrou Breno Lopes entrando na área pelo meio. Ele acabou adiantando a bola, mas marcou em dividida com o goleiro Matheus Teixeira, decretando a vitória do Palmeiras.

Na próxima rodada, a equipe paulista visita o Internacional na quarta-feira (30), mesmo dia do compromisso do Bahia contra o América-MG, em Salvador.

Chapecoense empata no final

Em Curitiba, outro jogo foi definido apenas nos acréscimos. A Chapecoense saiu na frente do Athletico-PR na Arena da Baixada aos 25 minutos da primeira etapa. A bola subiu após finalização travada de Fernandinho, e Ignácio se antecipou ao goleiro Santos para completar para o gol.

Pouco depois, aos 36, Khellven entrou na área pela direita e finalizou, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro João Paulo, que não conseguiu defender. Gol do Athletico-PR.

A virada veio aos 14 da segunda etapa. Terans cobrou escanteio pela esquerda e Thiago Heleno cabeceou no canto esquerdo para marcar o segundo do Furacão.

A equipe paranaense ia assumindo a liderança do campeonato, mas sofreu o empate aos 48. Geuvânio recebeu cruzamento da direita, dominou e chutou cruzado para marcar.

Com o resultado, o Athletico-PR está com os mesmos 13 pontos do Palmeiras, enquanto a Chape, comandada por Jair Ventura, segue sem vencer no torneio, com apenas quatro pontos somados.

Grêmio e Fortaleza empatam

Antes de a bola rolar na Arena Grêmio, o destaque era a primeira titularidade de Douglas Costa desde seu retornou ao Grêmio. Porém, os goleiros das duas equipes acabaram roubando os holofotes.

No segundo tempo, aos 13 minutos, após erro na saída de bola do Grêmio, Kannemann derrubou Róbson dentro da área. Pênalti para o Fortaleza e cartão vermelho para o zagueiro argentino. No entanto, na cobrança, Gabriel Chapecó defendeu o chute de Yago Pikachu, que ainda desperdiçou o rebote mesmo com o gol escancarado à sua frente.

Aos 30, os papeis se inverteram. O árbitro Marcelo de Lima Henrique viu toque de mão de Osvaldo dentro da área e apontou pênalti para o Grêmio. Diego Souza foi para a cobrança e parou nas mãos de Felipe Alves.

Com o empate sem gols, o Fortaleza se mantém entre os quatro primeiros, com 12 pontos, enquanto o Grêmio não sai da lanterna, com apenas dois.